Про це інформує Поліція Львівської області.

Які деталі інциденту у Львові?

28 квітня львів'янин повідомив правоохоронців, що виявив підозрілу сумку у парку на проспекті Чорновола.

На місце події негайно виїхали слідчі відділу №1 Львівського районного управління поліції №1 та співробітники інших служб поліції. Під час огляду сумки правоохоронці виявили тіло немовляти, яке було одягнуте та загорнуте у ковдру.

Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті,

– уточнили у поліції.

За попередніми даними, хлопчику, якого виявили у сумці, ще не виповнилось й місяця від народження.

Наразі тривають невідкладні слідчі заходи, правоохоронці розшукують свідків та очевидців. Водночас встановлюється особа матері дитини та причетних до злочину. Готується внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Останні кримінальні новини Львова

23 квітня в одній із багатоповерхівок на вулиці Грінченка відбулась стрілянина. 34-річний чоловік зробив кілька пострілів із револьвера типу Флобера, він має меншу потужність.

Також нещодавно на Львівщині було викрито справжнє трудове рабство. Чоловік понад 20 років тримав у неволі людину й змушував його безоплатно виконувати важкі фізичні роботи. У разі непокори до потерпілого застосовувалась фізична сила та психологічне насильство.

17 квітня у приміщення Яворівського ТЦК та СП увірвались троє осіб – вони намагались напасти на військовослужбовців взводу охорони.