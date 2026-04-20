Підозрюваному загрожує до 12 року позбавлення волі. Про це повідомили в поліції Львівської області.

Що відомо про жахливий злочин, який викрили на Львівщині?

На Львівщині правоохоронці викрили чоловіка, який понад 20 років утримував людину в умовах трудового рабства.

За даними слідства, підозрюваний скористався вразливим становищем чоловіка, який не мав постійного місця проживання та стабільного доходу, і завербував його для подальшої експлуатації.

Упродовж більш ніж двох десятиліть потерпілого змушували безоплатно виконувати важкі фізичні роботи. Він проживав у непридатних для життя умовах – у господарській будівлі, а влітку його перевозили за межі населеного пункту, де селили в металевий контейнер з антисанітарією.

Слідство встановило, що для утримання контролю над чоловіком зловмисник застосовував фізичне та психологічне насильство. У разі невдоволення виконаною роботою потерпілому завдавали тілесних ушкоджень. Через тривалу ізоляцію та тиск чоловік не міг самостійно протидіяти.

За весь час експлуатації йому жодного разу не надавали медичної допомоги, попри наявність хронічних захворювань. Наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів.

Фігуранту повідомлено про підозру у торгівлі людьми. Йому загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

Правоохоронці викрили випадок трудового рабства на Львівщині / Фото поліції

