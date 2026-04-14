Попри небезпеку, усіх потерпілих вдалося врятувати, а зловмисника – затримати. Про це повідомляє Національна поліція України.

Що відомо про викрадання жінки та дитини на Закарпатті?

На Закарпатті поліція затримала озброєного чоловіка, який викрав жінку разом із 3-річною дитиною та чинив збройний опір під час затримання.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Мукачівського району, після чого зловмисник намагався втекти на автомобілі та використав зброю проти правоохоронців. Наразі він затриманий, постраждалі перебувають у безпеці, а слідство триває.

За даними поліції, повідомлення про викрадення надійшло на спецлінію 102 від медиків екстреної допомоги. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та вийшли на його слід у сусідньому Берегівському районі. Для його затримання були залученІ кілька нарядів поліції.

Під час операції чоловік відкрив вогонь з травматичної зброї в голову одного з поліцейських, а на іншого намагався здійснити наїзд автомобілем Skoda. Попри це правоохоронцям вдалося зупинити та затримати нападника. Постраждалим поліцейським надається медична допомога, їхньому життю нічого не загрожує.

Викрадення жінки та дити на Закарпатті / Фото Нацполіція

Слідство встановило, що конфлікт почався після того, як затриманий приїхав до знайомої жінки та під час сварки змусив її разом із дитиною сісти до авто, погрожуючи зброєю. Далі він вирушив у напрямку Берегівського району, де намагався викрасти ще одну дитину та застосовував насильство до членів родини. У певний момент жінці з дитиною вдалося втекти, скориставшись ситуацією.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за незаконне позбавлення волі та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Затриманому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

