Несмотря на опасность, всех пострадавших удалось спасти, а злоумышленника – задержать. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Что известно о похищении женщины и ребенка на Закарпатье?
На Закарпатье полиция задержала вооруженного мужчину, который похитил женщину вместе с 3-летним ребенком и оказал вооруженное сопротивление при задержании.
Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Мукачевского района, после чего злоумышленник пытался скрыться на автомобиле и использовал оружие против правоохранителей. Сейчас он задержан, пострадавшие находятся в безопасности, а следствие продолжается.
По данным полиции, сообщение о похищении поступило на спецлинию 102 от медиков экстренной помощи. Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и вышли на его след в соседнем Береговском районе. Для его задержания были привлечены несколько нарядов полиции.
Во время операции мужчина открыл огонь из травматического оружия в голову одного из полицейских, а на другого пытался совершить наезд автомобилем Skoda. Несмотря на это правоохранителям удалось остановить и задержать нападавшего. Пострадавшим полицейским оказывается медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
Похищение женщины и ребенка на Закарпатье / Фото Нацполиция
Следствие установило, что конфликт начался после того, как задержанный приехал к знакомой женщине и во время ссоры заставил ее вместе с ребенком сесть в авто, угрожая оружием. Далее он отправился в направлении Береговского района, где пытался похитить еще одного ребенка и применял насилие к членам семьи. В определенный момент женщине с ребенком удалось убежать, воспользовавшись ситуацией.
Правоохранители открыли уголовные производства за незаконное лишение свободы и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
