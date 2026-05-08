8 травня близько 19:00 правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Набережній поблизу річки Західний Буг знайдено тіло малолітнього хлопчика. Про повідомляє поліція.

Що відомо про загибель 11-річного хлопчика у Шептицькому?

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили на тілі дитини колото-різану рану, яка, ймовірно, й стала причиною смерті. У прокуратурі уточнили, що хлопчик отримав ножове поранення у живіт.

Загиблим виявився 11-річний житель райцентру.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження статтею про умисне вбивство. Вже призначено низку експертиз.

Перебіг розслідування перебуває на особистому контролі очільника поліції Львівщини.

Інші трагічні інциденти з дітьми

У Броварах на Київщині 38-річну жінку підозрюють у смерті її 2-річного сина та невиконанні батьківських обов'язків. За даними слідства, коли дитині стало погано, мати не викликала лікарів і не надала допомоги. Хлопчик помер удома.

Після цього жінка сховала тіло сина у коробці в шафі та кілька днів брехала родичам, що дитина нібито перебуває в лікарні. Тіло знайшли правоохоронці після звернення бабусі хлопчика до поліції. Жінку затримали та взяли під варту. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.

3 травня у селі Гатне на Київщині сталася смертельна ДТП за участю автомобіля та електросамоката. За даними поліції, 37-річний водій Peugeot зіткнувся на перехресті з електросамокатом, на якому їхали двоє дітей. Унаслідок аварії 10-річний хлопчик загинув на місці. Ще одна дитина – 8-річний хлопчик – отримала численні травми та була госпіталізована.

26 квітня в селищі Солоне сталася трагедія: 16-річний підліток випадково застрелив 17-річного друга. За даними поліції, хлопець запросив друзів у гості та показував пістолет, який привіз додому його старший брат-військовий. Під час гри зі зброєю підліток випадково натиснув на курок і вистрелив у товариша. 17-річний хлопець отримав смертельне поранення і помер. 29 квітня правоохоронці повідомили 16-річному підлітку про підозру за статтею про вбивство через необережність.