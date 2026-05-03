29 квітня земельний суд у Геттінгені поставив крапку у цій резонансній справі. Обвинуваченому було призначене психіатричне лікування. Про це пише DW.

Чому вбивця українки залишився без покарання?

Ухвалюючи рішення, суддя взяв до уваги результати експертизи, під час якої у 31-річного біженця з Іраку було виявлено параноїдну шизофренію.

Прокуратура Геттингена вважає, що під час скоєння злочину обвинувачений був неосудним через свій психічний стан. Тому замість звичайного судового процесу провели спеціальну процедуру: встановили, що саме він вчинив злочин, і вирішили направити його на психіатричне лікування.

Водночас у висновку прокуратура зазначає, що йдеться про навмисне вбивство, а сам обвинувачений становить небезпеку для суспільства.

Слід зауважити, що вбивство 16-річної української біженки викликало у Німеччині суспільно-політичні дебати щодо проблем міграції. З'ясувалося, що громадянин Іраку перебував у Німеччині незаконно. За кілька місяців до злочину його мали депортувати до Литви, через яку він потрапив до Євросоюзу. Земельне відомство з прийому біженців просило взяти його під варту до депортації, але адміністративний суд у Ганновері відхилив цей запит.

Що відомо про вбиту 16-річну українку?

16-річна Ліана разом із родиною переїхала до Німеччини з Маріуполя у 2022 році після знищення їхнього дому російськими військами.

У місті Гайследен родина облаштувала нове життя: батьки працювали, а діти навчалися.

Дівчина щойно почала професійне навчання в стоматологічній клініці, допомагала молодшим братам і добре адаптувалася. У день трагедії вона поверталася додому й розмовляла телефоном із дідусем. Він почув її крик і звук потяга. За кілька хвилин на місце події прибули батьки, але дівчина вже загинула.

Спочатку інцидент розглядали як нещасний випадок. Коли правоохоронці прибули на вокзал, нападник сам підійшов до них і показав, де лежить тіло дівчини. Він поводився спокійно та сказав, що нібито випадково його знайшов. Після первинного огляду у поліції не було достатніх підстав для підозри, тому його відпустили. Однак того ж вечора чоловік почав поводитися агресивно, і це привернув увагу. Згодом результати ДНК-експертизи показали сліди чоловіка на плечі загиблої. Це вказувало, що дівчину схопили. Проти іракця винесли постанову про поміщення під варту через підозру в умисному вбивстві.