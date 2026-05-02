У ніч проти 1 травня на тротуарі вулиці Замковій перехожий тіло молодого чоловіка. Він лежав у калюжі крові без ознак життя. Про це пише польське медіа TVP.

Що відомо про загибель українця в Яроцині?

На місце прибули поліцейські та швидка допомога. Медики констатували смерть чоловіка. Попередньо, його поранили гострим предметом.

Загиблим виявився 35-річний українець, який мешкав в Яроцинському повіті.

Слідчі переконані, що чоловіка вбили, однак мотиви та обставини залишаються невідомі.

Тієї ж ночі правоохоронці затримали ймовірного нападника. Це 21-річний українець, який проживає в тому ж районі, що й загиблий. Його вдалося індентифікувати завдяки записам камер відеоспостереження та оперативній роботі поліції.

Станом на 2 травня до полудня йому ще не висунули обвинувачень і не допитали. Під час затримання він був тверезий.

Інші випадки загибелі українців за кордоном

В ірландському місті Корк загинув 31-річний українець. Його смертельно поранили ножем, коли він вийшов до магазину. Напад стався ввечері 17 березня, одразу після того, як чоловік вийшов з дому. Попри поранення, він зміг пройти близько 100 метрів і повернутися до житлового комплексу, де знепритомнів. Медики не змогли його врятувати. Поліція розглядає версію випадкового нападу. Наступного дня затримали підозрюваного – чоловіка віком за 40 років.

У німецькому Мангеймі 11 березня в лісі знайшли тіло 19-річної українки. Поліція підозрює у вбивстві її 17-річного хлопця з Сирії. За версією слідства, між ними стався конфлікт через ревнощі.

10 березня вони разом пішли на прогулянку, після чого опинилися в лісі. Там хлопець, ймовірно, жорстоко побив дівчину, і вона померла від травм. Наступного дня його затримали. Слідство також встановило, що це не перший випадок насильства з його боку – раніше він уже нападав на дівчину, і вона зверталася до поліції.

22 серпня 2025 року в місті Шарлотт чоловік у поїзді раптово напав на 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку та смертельно поранив її ножем. Пізніше підозрюваного, Декарлоса Брауна-молодшого, затримали. Після психіатричного обстеження в грудні 2025 року суд визнав його психічно неспроможним брати участь у процесі, тобто він не може постати перед судом.