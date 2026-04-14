Существуют ли нормативные акты, которые хотя бы частично позволили ТЦК проводить задержания во время мобилизации?

Такие нарушения мобилизационных мероприятий как физическое задержание, лишение свободы или принудительное перемещение граждан по территории Украины законодательно совсем не разрешены – для этого нет нормативных актов. Соучредитель юридической компании J&V Partners, адвокат по уголовному, военному праву и мобилизационным вопросам Юлия Данилова в комментарии 24 Канала рассказала об основных законах по мобилизации и о том, как ТЦК их нарушают.

По словам эксперта, главными документами являются Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и Постановление Кабинета министров №560.

Но служащие ТЦК нарушают нормы, потому что вместо административной доставки человека проводят фактически похищение.

Юлия Данилова Адвокат, соучредитель юридической компании J&V Partners Они не видят, что это является нарушением норм законодательства, что это может охватывать моменты уголовного законодательства. Опять же, Дмитрий Лубинец (Омбудсман по правам человека, – 24 Канал) неоднократно подчеркивал, что ТЦК – это орган военного управления, это не правоохранительный орган. То есть они не могут ограничивать свободу передвижения. Да и, в принципе, Конституцией это запрещено.

Как адвокат комментирует массовые задержания во время мобилизации?

Для выяснения личности человека и того, почему он в розыске, его могут задерживать только полицейские и только на три часа. Сейчас полицейские имеют распоряжение, что если задержанный находится в реестре "Оберег", то его нужно отвозить именно в тот орган, который разыскивает. Юлия Данилова в очередной раз подчеркнула, что задержание действительно может длиться всего три часа. Но и такое нарушение прав человека остается систематическим. И нередко людей задерживают на несколько дней, а то и недель.

У меня недавно был клиент, которого в ТЦК держали неделю после того, как я уже вмешалась и начала туда писать и в Генштаб, чтобы учли его медицинские документы, присылала копии, заверяла своей началом и расписывала, что мы будем обращаться в правоохранительные органы. Его отпустили, учли эти медицинские документы и предоставляли ему возможность потом пройти в ВВК,

– рассказала адвокат.

В таких действиях служащих ТЦК тоже можно усматривать признаки уголовного преступления. Речь идет о статье 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы.

Важно! Даже если правоохранители задержали человека по требованию ТЦК, его должны доставить в ближайшее отделение полиции и там составлять протокол, а не "бусифицировать" и закрывать в подвале или в кабинете ТЦК. Также незаконно заставлять человека сразу проходить военно-врачебную комиссию, особенно при отсутствии нескольких врачей.

Человека повезли в ТЦК – могут ли к нему не пускать адвоката?

Юлия Данилова из своей практики знает, что адвокатам очень часто не позволяют зайти в ТЦК к клиенту. Если специалист нормально коммуницирует и адекватно все объясняет, то нередко его пустят к клиенту. Но исключения бывают. Однако согласно Конституции Украины, граждане могут беспрепятственно получать правовую помощь. Соответственно и не существует законных оснований для недопуска адвоката к своему клиенту, иначе это грубое правонарушение права на защиту человека.

Что происходит у нас фактически, когда адвокат приезжает? Часто представители ТЦК ссылаются на режимность объекта, мол, запрещено туда заходить. Когда ты просишь клиента вывести к себе для того, чтобы поговорить – это также нет, потому что это "режимный объект". Но статус объекта не отменяет действие Конституции. Адвокат имеет право присутствовать при подаче заявлений, прохождения комиссий или же предоставления вообще любых объяснений,

– отметила Юлия Данилова.

Адвокат подытожила, что мы наблюдаем системные нарушения из-за попытки закрыть глаза на какие-то моменты или упростить процедуру мобилизации. А привлечение граждан в армию не может происходить путем совершения системных уголовных преступлений. Мобилизация должна быть взаимодействием адвокатов с ТЦК и полицией. При этом важно соблюдать сроки задержания военнообязанных и обеспечивать им право на защиту.

