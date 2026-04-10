Об этом на часе вопросов к правительству заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
К теме Золотые слитки на 8 миллионов: работник Бучанского ТЦК объяснил свое состояние
Что происходит с подготовкой реформы ТЦК?
Юлия Свириденко признала, что реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки действительно была объявлена.
Над ней работает профильное министерство (Минобороны – 24 Канал), профильный министр. Мы еще пока не готовы ее коммуницировать наружу, мы внутри обсуждаем,
– рассказала глава правительства.
Премьер добавила, что соответствующие консультации с народными депутатами будут проводиться после того, как будет готов финальный окончательный вариант новых правил для ТЦК.
Кстати, главный сержант роты снайперов специального назначения Николай "Раптор" в эфире 24 Канала откровенно сказал, что картина, когда люди в форме ловят мужчин просто на улице, его откровенно бесит. По мнению военного, набирать всех подряд и везти в армию силой – неэффективно, потому что такая система часто ломается еще на старте.
Что известно об изменениях в мобилизации и ТЦК?
После убийства военного ТЦК Олега Авдеева во Львове 2 апреля в Министерстве обороны Украины отметили, что система мобилизации требует изменений. Поэтому они будут внедрены в ближайшее время.
Секретарь парламентского комитета по нацбезопасности и народный депутат Роман Костенко, в свою очередь, заметил, что в Украине планируется реформа ТЦК, которая может включать изменение названия на "Офис комплектования". Новые структуры будут иметь разделенные функции социальной работы и призыва, и должны работать в разных зданиях.
В то же время глава Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что кардинально решить проблемы с мобилизацией во время войны невозможно. Генерал подчеркнул, что изменение названия или формата работы ТЦК существенно не повлияет на ситуацию.