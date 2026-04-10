Об этом на часе вопросов к правительству заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

К теме Золотые слитки на 8 миллионов: работник Бучанского ТЦК объяснил свое состояние

Что происходит с подготовкой реформы ТЦК?

Юлия Свириденко признала, что реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки действительно была объявлена.

Над ней работает профильное министерство (Минобороны – 24 Канал), профильный министр. Мы еще пока не готовы ее коммуницировать наружу, мы внутри обсуждаем,

– рассказала глава правительства.

Премьер добавила, что соответствующие консультации с народными депутатами будут проводиться после того, как будет готов финальный окончательный вариант новых правил для ТЦК.

Кстати, главный сержант роты снайперов специального назначения Николай "Раптор" в эфире 24 Канала откровенно сказал, что картина, когда люди в форме ловят мужчин просто на улице, его откровенно бесит. По мнению военного, набирать всех подряд и везти в армию силой – неэффективно, потому что такая система часто ломается еще на старте.

Что известно об изменениях в мобилизации и ТЦК?