Про це на годині запитань до уряду заявила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що відбувається з підготовкою реформи ТЦК?

Юлія Свириденко визнала, що реформа територіальних центрів комплектувань та соціальної підтримки дійсно була оголошена.

Над нею працює профільне міністерство (Міноборони – 24 Канал), профільний міністр. Ми ще поки не готові її комунікувати назовні, ми всередині обговорюємо,

– розповіла очільниця уряду.

Прем'єрка додала, що відповідні консультації з народними депутатами будуть проводитись після того, як буде готовий фінальний остаточний варіант нових правил для ТЦК.

До речі, головний сержант роти снайперів спеціального призначення Микола "Раптор" в етері 24 Каналу відверто сказав, що картина, коли люди у формі ловлять чоловіків просто на вулиці, його відверто бісить. На думку військового, набирати всіх підряд і везти в армію силоміць – неефективно, бо така система часто ламається ще на старті.

Що відомо про зміни у мобілізації та ТЦК?