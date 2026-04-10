Про це на годині запитань до уряду заявила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Що відбувається з підготовкою реформи ТЦК?
Юлія Свириденко визнала, що реформа територіальних центрів комплектувань та соціальної підтримки дійсно була оголошена.
Над нею працює профільне міністерство (Міноборони – 24 Канал), профільний міністр. Ми ще поки не готові її комунікувати назовні, ми всередині обговорюємо,
– розповіла очільниця уряду.
Прем'єрка додала, що відповідні консультації з народними депутатами будуть проводитись після того, як буде готовий фінальний остаточний варіант нових правил для ТЦК.
До речі, головний сержант роти снайперів спеціального призначення Микола "Раптор" в етері 24 Каналу відверто сказав, що картина, коли люди у формі ловлять чоловіків просто на вулиці, його відверто бісить. На думку військового, набирати всіх підряд і везти в армію силоміць – неефективно, бо така система часто ламається ще на старті.
Що відомо про зміни у мобілізації та ТЦК?
Після вбивства військового ТЦК Олега Авдєєва у Львові 2 квітня у Міністерстві оборони України зазначили, що система мобілізації потребує змін. Тож вони будуть впроваджені найближчим часом.
Секретар парламентського комітету з нацбезпеки та народний депутат Роман Костенко, своєю чергою, зауважив, що в Україні планується реформа ТЦК, яка може охоплювати зміну назви на "Офіс комплектування". Нові структури матимуть розділені функції соціальної роботи та призову, і повинні працювати в різних будівлях.
Водночас глава Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що кардинально розв'язати проблеми з мобілізацією під час війни неможливо. Генерал підкреслив, що зміна назви або формату роботи ТЦК суттєво не вплине на ситуацію.