Про це Кирило Буданов повідомив на зустрічі CEO Club Ukraine, передає Суспільне.
Цікаво Чутки про "злив" даних ТЦК через Резерв+: що кажуть у Міноборони
Що сказав Буданов про можливі зміни у мобілізації?
Кирило Буданов, коментуючи можливі зміни в процесі мобілізації та роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК) назвав нинішній мобілізаційний процес хаотичним. Проте він визнав – під час війни розв'язати ці проблеми неможливо.
За словами генерала, українській армії критично потрібен "людський капітал", однак багато громадян не готові мобілізуватися через інформацію про війну, яку вони бачать у соцмережах, зокрема в Telegram.
А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть – їх доведеться мобілізувати,
– пояснив Буданов.
Він також застеріг від очікувань, що зміна назви чи формату роботи ТЦК суттєво вплине на ситуацію. За його словами, суть процесу залишиться незмінною.
"Або фронт впаде", – резюмував він.
Які зміни у мобілізації можуть готувати?
У Міністерстві оборони зазначили, що система мобілізації в Україні потребує змін, і пообіцяли їх впровадити найближчим часом. Цю заяву у Міноборони зробили після вбивства військовослужбовця ТЦК у Львові 2 квітня.
Народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері 24 Каналу зауважив, що Міноборони готує законодавчі ініціативи для мінімізації конфліктів між громадянами та ТЦК під час мобілізації. Наразі для цього передбачена наявність бодікамер для фіксації процедури вручення повісток та притягнення до відповідальності її порушників.
Водночас Міноборони України спростувало повідомлення про можливість надсилання електронних повісток. У міністерстві зазначили у коментарі 24 Каналу, що це не передбачено законодавством, і не планується технічне оновлення для цього.