Одним із нібито каналів розповсюдження повісток має стати – Резерв+, але це не можливо не тільки технічно, але й за законодавством. Про це 24 Каналу розповіли в Міноборони.
Чи будуть надсилати електронні повістки?
Низка ЗМІ поширюють інформацію про те, що з 1 квітня українці почнуть отримувати повістки не лише поштою, але й електронно. Зокрема, як зазначається це будуть робити через Дію та Резерв+.
Проте, в Міністерстві оборони України спростували будь-які повідомлення про те, що сповіщення військовозобов'язаних будуть робити електронно. Як зазначають в оборонному відомстві, законодавство України немає жодних нормативних підстав для того, щоб формувати повістки та надсилати їх електронно.
Як додали в Міноборони, жодного технічного оновлення, яке могло б забезпечити надсилання та отримання електронних повісток не заплановано. Зокрема, у застосунку Резерв+.
Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України вже спростувало повідомлення про те, що Дія стане нібито майданчиком, куди будуть надсилатися повістки. Команда Мінцифри заявила, що не працює над подібним функціоналом та не планує впроваджувати його в майбутньому.
Які реальні зміни у мобілізації будуть з 1 квітня?
З 1 квітня процедуру отримання відстрочки спростили – тепер її можна оформити онлайн без відвідування ТЦК. Водночас держава посилила перевірки підстав за якими можна отримати певний тип відстрочки. Це необхідно, щоб запобігти зловживанням.
Крім того, правила бронювання працівників стануть жорсткішими та передбачають перевірку статусу критично важливих підприємств. Дані працівників будуть звірятися з реєстрами, а вимоги до зарплати для бронювання будуть посилені.
Важливо, що в Дії запрацювала нова послуга, що дозволяє критично важливим підприємствам бронювати працівників на оновлений термін. Автоматизація процесу бронювання через портал Дія зробила його зручнішим, дозволяючи бізнесам швидко залучати працівників, важливих для оборони та безпеки.