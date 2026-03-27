Підозрюваному вже обрали запобіжний захід. Про це йдеться у повідомленні ДБР.
Дивіться також Записав на тещу та батька: у керівника ТЦК на Львівщині знайшли статки на 8 мільйонів гривень
Що відомо про затримання посадовця ТЦК?
Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника групи одного з відділів Ковельського районного ТЦК та СП. Його підозрюють у застосуванні надмірної сили до місцевого жителя, якого намагалися "мобілізувати".
Відомо, що інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. За даними слідства, троє військовослужбовців підійшли до 60-річного чоловіка, який перебував на риболовлі, та почали застосовувати до нього фізичну силу. Попри те, що він не підлягає мобілізації за віком, його заламали та зламали руку зі зміщенням.
Крім цього, один із військовослужбовців ТЦК застосував електрошокер, а також розпилив у обличчя потерпілому перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Як повідомляє слідство, чоловікові також пошкодили колеса автомобіля, щоб унеможливити його "втечу".
Унаслідок побиття потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Ці травми призвели до тривалого розладу здоров'я.
Начальнику групи повідомили про підозру в умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. Слідчі готують повідомлення про підозру й іншим учасникам інциденту.
Що відомо про інші випадки неправомірних дій ТЦК?
На Івано-Франківщині суд оштрафував посадовця ТЦК, який мобілізував сина загиблого військового. Відомо, що йому призначено штраф у розмірі 18 700 гривень.
У Києві поліція розслідує побиття ветерана у Шевченківському районі. Як повідомив потерпілий, тілесні ушкодження йому нанесли під час перебування в ТЦК. Наразі правоохоронці розслідують цю справу.
У Вінниці 8 березня побили чоловіка на вулиці. Існує версія, що інцидент стався за участю військовослужбовців ТЦК, проте наразі всі обставини з'ясовуються. Поліція розпочала досудове розслідування, щоб встановити причетність військових ТЦК, а також оцінити дії правоохоронця, який був присутнім на місці та не втрутився у ситуацію.