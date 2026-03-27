Підозрюваному вже обрали запобіжний захід. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Дивіться також Записав на тещу та батька: у керівника ТЦК на Львівщині знайшли статки на 8 мільйонів гривень

Що відомо про затримання посадовця ТЦК?

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника групи одного з відділів Ковельського районного ТЦК та СП. Його підозрюють у застосуванні надмірної сили до місцевого жителя, якого намагалися "мобілізувати".

Відомо, що інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. За даними слідства, троє військовослужбовців підійшли до 60-річного чоловіка, який перебував на риболовлі, та почали застосовувати до нього фізичну силу. Попри те, що він не підлягає мобілізації за віком, його заламали та зламали руку зі зміщенням.

Крім цього, один із військовослужбовців ТЦК застосував електрошокер, а також розпилив у обличчя потерпілому перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Як повідомляє слідство, чоловікові також пошкодили колеса автомобіля, щоб унеможливити його "втечу".

Унаслідок побиття потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Ці травми призвели до тривалого розладу здоров'я.

Начальнику групи повідомили про підозру в умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. Слідчі готують повідомлення про підозру й іншим учасникам інциденту.

Що відомо про інші випадки неправомірних дій ТЦК?