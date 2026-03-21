Йдеться про капітана, який тимчасово виконував обов'язки заступника та очолював мобілізаційне відділення. Про це пише Суспільне.

Дивіться також До 25 років під мобілізацію: що може чекати на колишніх обмежено придатних

Як покарали посадовця ТЦК за незаконну мобілізацію?

За даними суду, 7 лютого 2026 року він доручив поліції затримати чоловіка без попередження та без вручення повістки. Також посадовець ТЦК не перевірив, чи має той право на відстрочку.

Після цього чоловіка направили на військово-лікарську комісію і мобілізували, хоча він був сином загиблого військового.

Сам обвинувачений на суд не прийшов, але письмово визнав провину і пояснив, що припустився помилки через неуважність. Калуський міськрайонний суд врахував це як пом'якшувальну обставину.

У підсумку його визнали винним і призначили штраф – 18 700 гривень. Якщо рішення не оскаржать, воно набуде чинності.

Останні новини про інші випадки порушення закону з боку ТЦК