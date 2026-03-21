Йдеться про капітана, який тимчасово виконував обов'язки заступника та очолював мобілізаційне відділення. Про це пише Суспільне.
Як покарали посадовця ТЦК за незаконну мобілізацію?
За даними суду, 7 лютого 2026 року він доручив поліції затримати чоловіка без попередження та без вручення повістки. Також посадовець ТЦК не перевірив, чи має той право на відстрочку.
Після цього чоловіка направили на військово-лікарську комісію і мобілізували, хоча він був сином загиблого військового.
Сам обвинувачений на суд не прийшов, але письмово визнав провину і пояснив, що припустився помилки через неуважність. Калуський міськрайонний суд врахував це як пом'якшувальну обставину.
У підсумку його визнали винним і призначили штраф – 18 700 гривень. Якщо рішення не оскаржать, воно набуде чинності.
Останні новини про інші випадки порушення закону з боку ТЦК
Колишній політв'язень Володимир Балух заявив, що його побили у Шевченківському ТЦК у Києві. Каже, отримав травми грудей і плеча. За його словами, після виклику до поліції його силоміць посадили в мікроавтобус люди у формі та відвезли до ТЦК.
Киянка Ірина Харациді-Логінова випадково дізналась, що її незаконно поставили на військовий облік і розшукують за ухилення від мобілізації. Жінка планує звернутися до суду для зняття з обліку та визнання дій ТЦК незаконними, оскільки вона не є військовозобов'язаною.
Ветеран війни Андрій заявив, що у січні його викрали та побили люди у формі, ймовірно з ТЦК. За його словами, 27 січня під час прогулянки до нього під'їхали авто, з яких вийшли кілька чоловіків у балаклавах. Вони силоміць посадили його в мікроавтобус, били та відібрали телефон. Після цього чоловік знепритомнів. Отямившись, він почув, як у нього уточнюють дані, а згодом його викинули біля покинутої заправки. Ймовірно, нападники зрозуміли, що він не підлягає мобілізації.