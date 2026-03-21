Всі нюанси мобілізації військовозобов'язаних, які мали категорію "обмежено придатний" пояснили експерти на платформі "Юристи.UA".
За яких умов можуть мобілізувати до 25 років?
В Україні громадяни, які раніше мали статус обмежено придатних до військової служби, можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку. Це пов'язано з тим, що закон, який мав врегулювати це питання, досі не набрав чинності.
Йдеться про документ, ухвалений Верховною Радою ще у жовтні 2024 року, який передбачає заборону мобілізації таких осіб до 25 років. Однак через відсутність підпису президента він досі не діє.
Юристи пояснюють, що після скасування категорії "обмежено придатний" усі такі громадяни повинні були пройти військово-лікарську комісію та отримати новий статус. У результаті багато з них стали військовозобов'язаними.
За словами адвокатів, у разі відсутності оформленої відстрочки такі особи можуть бути мобілізовані на загальних підставах, незалежно від віку. Питання залишається неврегульованим і залежить від подальшого рішення президента щодо підписання закону.
Що потрібно знати про мобілізацію у квітні?
У квітні 2026 року в Україні продовжуються основні правила мобілізації з введенням нових цифрових сервісів та уточненнями щодо відстрочок. Це також стосується онлайн-бронювання через застосунок Дія.
Зміни відчують ІТ-фахівці, яких будуть залучати до цифрової трансформації ЗСУ. Вони матимуть можливість отримати офіцерського звання, залежно від потреб ЗСУ та рішення командування.
Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як визначають потребу в постійному сторонньому догляді для отримання відстрочки. При цьому враховується не лише діагноз, а передусім реальна здатність людини до самообслуговування, пересування та контролю власної поведінки.