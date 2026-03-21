Речь идет о капитане, который временно исполнял обязанности заместителя и возглавлял мобилизационное отделение. Об этом пишет Суспільне.
Как наказали чиновника ТЦК за незаконную мобилизацию?
По данным суда, 7 февраля 2026 года он поручил полиции задержать мужчину без предупреждения и без вручения повестки. Также чиновник ТЦК не проверил, имеет ли тот право на отсрочку.
После этого мужчину направили на военно-врачебную комиссию и мобилизовали, хотя он был сыном погибшего военного.
Сам обвиняемый на суд не пришел, но письменно признал вину и объяснил, что допустил ошибку по невнимательности. Калушский горрайонный суд учел это как смягчающее обстоятельство.
В итоге его признали виновным и назначили штраф – 18 700 гривен. Если решение не обжалуют, оно вступит в силу.
Последние новости о других случаях нарушения закона со стороны ТЦК
Бывший политзаключенный Владимир Балух заявил, что его избили в Шевченковском ТЦК в Киеве. Говорит, получил травмы груди и плеча. По его словам, после вызова в полицию его силой посадили в микроавтобус люди в форме и отвезли в ТЦК.
Киевлянка Ирина Харациди-Логинова случайно узнала, что ее незаконно поставили на воинский учет и разыскивают за уклонение от мобилизации. Женщина планирует обратиться в суд для снятия с учета и признания действий ТЦК незаконными, поскольку она не является военнообязанной.
Ветеран войны Андрей заявил, что в январе его похитили и избили люди в форме, вероятно с ТЦК. По его словам, 27 января во время прогулки к нему подъехали авто, из которых вышли несколько мужчин в балаклавах. Они силой посадили его в микроавтобус, избивали и отобрали телефон. После этого мужчина потерял сознание. Очнувшись, он услышал, как у него уточняют данные, а впоследствии его выбросили возле заброшенной заправки. Вероятно, нападавшие поняли, что он не подлежит мобилизации.