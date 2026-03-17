Про випадок у соцмережах розповіла дружина ветерана. Він просив не розголошувати його прізвище й не показувати обличчя. З 44-річним чоловіком поспілкувалися журналісти Суспільного.

Які подробиці інциденту повідомив ветеран?

Андрій розповів, що вдень 27 січня вийшов на прогулянку неподалік від дому, адже через проблеми зі здоров'ям медики рекомендували йому більше часу проводити на свіжому повітрі.

У цей момент до нього під'їхали мікроавтобус і легковий автомобіль. Звідти вийшли щонайменше п'ятеро чоловіків у формі та балаклавах, які одразу оточили його та почали хапати за руки.

Коли він запитав, хто вони такі й що відбувається, у відповідь почув лише грубу фразу, після чого отримав удар по голові. Далі його силоміць скрутили, підняли за руки й ноги та кинули на підлогу в мікроавтобусі.



Скриншот з відео, яке Андрій встиг записати під час інциденту / З особистого архіву ветерана

Андрій намагався пояснити, що є ветераном війни і так діяти не можна, але йому відповіли, що "розберуться". Коли чоловік дістав телефон і почав знімати, пристрій вибили, а самого чоловіка знову побили – після цього він втратив свідомість.

Для мене це велике приниження. Держава дозволяє принижувати людей – у тому числі тих, які віддали за неї своє здоров'я,

– висловився Андрій.

Отямившись, Андрій почув, що у нього питають прізвище. За кілька хвилин його витягли з авто і просто викинули біля покинутої заправки. Він припускає, що нападники перевірили його дані й зрозуміли, що він не підлягає мобілізації. Поки ті стояли поруч, чоловік встиг сфотографувати їхні машини.

Чоловік викликав поліцію і "швидку". У лікарні діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс і численні забої. Андрій провів там тиждень.



Висновки судово-медичної експертизи / З особистого архіву Андрія

Правоохоронці прийняли заяву, однак, за його словами, спочатку справу не внесли до реєстру і передали не слідчому. Ветеран також надав номери авто і відео з обличчям одного з нападників.



Машина, у яку, за словами Андрія, його закинули військові ТЦК / З особистого архіву

Чоловік каже, що не має коштів на адвоката і розчарований реакцією правоохоронців. Після пережитого він вирішив виїхати до родини за кордон і повертатися не планує.

Зазначимо, що Андрій – колишній військовий десантно-штурмових військ. Він служив із 2022 року, воював на Харківському й Запорізькому напрямках, брав участь у бойових операціях, був поранений. Після інфаркту отримав інвалідність, був звільнений зі служби та знятий з обліку. Має відзнаку "За оборону України".

Після розголосу поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття, розслідування триває.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення повних обставин скоєння кримінального правопорушення,

– відповіли правоохоронці на запит Суспільного.

Там також сказали, що відкриття кримінального провадження Андрій має особисто з'явитися на допиті.

В обласному ТЦК заявили, що перевіряють інформацію і співпрацюють із правоохоронцями. Також перевірку розпочав Офіс омбудсмана.



Офіційна відповідь ТЦК на запит журналістів щодо інциденту з ветераном / Суспільне Дніпро

Що відомо про конфлікти за участю військових ТЦК?