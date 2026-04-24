Водночас існує умова, за якої штраф може бути анульований без додаткових рішень. Про це розповідає юрист Владислав Дерій.
Що відомо про штраф після розшуку ТЦК?
В Україні громадяни дедалі частіше стикаються з питаннями щодо розшуку ТЦК і можливих штрафів за порушення військового обліку.
Як пояснюють юрист, розшук і накладення штрафу є різними юридичними процедурами, які не завжди пов’язані між собою. За інформацією фахівців, якщо особу було знято з розшуку без винесення постанови про адміністративне правопорушення, штраф фактично не застосовується.
У такому випадку відсутнє саме рішення про притягнення до відповідальності, а отже – і фінансове покарання. Водночас, якщо постанова про штраф уже була винесена раніше, вона залишається чинною навіть після зняття особи з розшуку. Тобто сам факт припинення розшуку не скасовує автоматично вже ухвалене рішення про адміністративне стягнення.
Юрист наголошує: розшук означає, що особу намагалися встановити або знайти через можливі порушення правил військового обліку чи мобілізаційного законодавства.
Штраф же є окремим видом відповідальності, який застосовується лише після відповідного рішення уповноваженого органу.
Які причини розшуку військовозобов’язаних?
Варто зауважити, що йдеться не про кримінальний розшук, а про адміністративну процедуру. Її метою є доставити військовозобов’язаного до ТЦК для складання протоколу та можливого накладення штрафу, адже відповідальність застосовується лише за особистої присутності.
Найчастіше підставами для розшуку є порушення правил військового обліку, зокрема:
- відсутність на обліку за місцем проживання;
- неведення обліку на роботі або за місцем навчання;
- ігнорування повістки чи виклику до ТЦК;
- неявка на військово-лікарську комісію;
- неуточнення військово-облікових даних.
Також підставою можуть бути спроби ухилення від військового обліку або мобілізації. У разі виявлення таких порушень ТЦК може звернутися до поліції для затримання особи.
Відповідна інформація вноситься до державного реєстру військовозобов’язаних і відображається в електронних даних.
Як зрозуміти, що ви у розшуку ТЦК?
Факт перебування у розшуку не завжди очевидний для людини, однак є кілька ознак, які можуть на це вказувати.
По-перше, це відсутність актуальних даних у військовому обліку або неявка до ТЦК після отримання повістки. У таких випадках центр комплектування може ініціювати розшук.
По-друге, інформація про статус може відображатися у державних цифрових сервісах. Зокрема, у застосунку Резерв+, який синхронізується з реєстром Оберіг. Якщо дані некоректні або відсутні, це може бути сигналом про проблему з обліком.
По-третє, про розшук людина може дізнатися під час перевірки документів або при зверненні до ТЦК. У деяких випадках інформацію також можуть повідомити роботодавцю, особливо якщо йдеться про бронювання.