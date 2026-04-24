Водночас існує умова, за якої штраф може бути анульований без додаткових рішень. Про це розповідає юрист Владислав Дерій.

Що відомо про штраф після розшуку ТЦК?

В Україні громадяни дедалі частіше стикаються з питаннями щодо розшуку ТЦК і можливих штрафів за порушення військового обліку.

Як пояснюють юрист, розшук і накладення штрафу є різними юридичними процедурами, які не завжди пов’язані між собою. За інформацією фахівців, якщо особу було знято з розшуку без винесення постанови про адміністративне правопорушення, штраф фактично не застосовується.

У такому випадку відсутнє саме рішення про притягнення до відповідальності, а отже – і фінансове покарання. Водночас, якщо постанова про штраф уже була винесена раніше, вона залишається чинною навіть після зняття особи з розшуку. Тобто сам факт припинення розшуку не скасовує автоматично вже ухвалене рішення про адміністративне стягнення.

Юрист наголошує: розшук означає, що особу намагалися встановити або знайти через можливі порушення правил військового обліку чи мобілізаційного законодавства.

Штраф же є окремим видом відповідальності, який застосовується лише після відповідного рішення уповноваженого органу.

Які причини розшуку військовозобов’язаних?

Варто зауважити, що йдеться не про кримінальний розшук, а про адміністративну процедуру. Її метою є доставити військовозобов’язаного до ТЦК для складання протоколу та можливого накладення штрафу, адже відповідальність застосовується лише за особистої присутності.

Найчастіше підставами для розшуку є порушення правил військового обліку, зокрема:

відсутність на обліку за місцем проживання;

неведення обліку на роботі або за місцем навчання;

ігнорування повістки чи виклику до ТЦК;

неявка на військово-лікарську комісію;

неуточнення військово-облікових даних.

Також підставою можуть бути спроби ухилення від військового обліку або мобілізації. У разі виявлення таких порушень ТЦК може звернутися до поліції для затримання особи.

Відповідна інформація вноситься до державного реєстру військовозобов’язаних і відображається в електронних даних.

Як зрозуміти, що ви у розшуку ТЦК?