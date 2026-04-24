Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Читайте також У Харківському обласному ТЦК пояснили, навіщо у мобілізованих забирають телефони

Як можна повторно потрапити до ТЦК?

Іван Вигівський зазначив, що випадки, коли громадян під час перевірок знову виявляють у базах "розшуку", хоча раніше їх уже доставляли до ТЦК, є доволі поширеними.

За його словами, це часто пов'язано з тим, що під час першого візиту до ТЦК в людини могли бути встановлені підстави для відстрочки – наприклад, догляд за дітьми, стан здоров'я або загибель близьких родичів на фронті, – однак ці дані не були вчасно внесені до системи або не завершилося оформлення необхідних документів.

Ще однією поширеною причиною повторних затримань є ситуації, коли людину доставили до ТЦК, але через відсутність паспорта чи необхідність додаткового медичного обстеження їй видали нову повістку.

Якщо громадянин не з'являється у призначений час для завершення процедури, його автоматично знову оголошують у розшук.

Ми розуміємо, що це створює певні незручності, коли поліція змушена реагувати на статус у планшеті, який фактично вже мав би бути змінений. Щоб уникнути подібних непорозумінь, ми радимо громадянам завжди мати при собі документи, що підтверджують право на відстрочку або факт перебування в процесі проходження комісії,

– пояснив голова Нацполіції.

За його словами, це допоможе одразу підтвердити актуальний статус і уникнути повторного доставлення до ТЦК.

Система бронювання в Україні може змінитися: що відомо?