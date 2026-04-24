Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю "РБК-Україна".
Як можна повторно потрапити до ТЦК?
Іван Вигівський зазначив, що випадки, коли громадян під час перевірок знову виявляють у базах "розшуку", хоча раніше їх уже доставляли до ТЦК, є доволі поширеними.
За його словами, це часто пов'язано з тим, що під час першого візиту до ТЦК в людини могли бути встановлені підстави для відстрочки – наприклад, догляд за дітьми, стан здоров'я або загибель близьких родичів на фронті, – однак ці дані не були вчасно внесені до системи або не завершилося оформлення необхідних документів.
Ще однією поширеною причиною повторних затримань є ситуації, коли людину доставили до ТЦК, але через відсутність паспорта чи необхідність додаткового медичного обстеження їй видали нову повістку.
Якщо громадянин не з'являється у призначений час для завершення процедури, його автоматично знову оголошують у розшук.
Ми розуміємо, що це створює певні незручності, коли поліція змушена реагувати на статус у планшеті, який фактично вже мав би бути змінений. Щоб уникнути подібних непорозумінь, ми радимо громадянам завжди мати при собі документи, що підтверджують право на відстрочку або факт перебування в процесі проходження комісії,
– пояснив голова Нацполіції.
За його словами, це допоможе одразу підтвердити актуальний статус і уникнути повторного доставлення до ТЦК.
Система бронювання в Україні може змінитися: що відомо?
Федір Веніславський запропонував змінити модель бронювання працівників під час мобілізації. Замість фінансових механізмів підприємства зможуть зберігати ключових фахівців шляхом залучення нових людей до служби в ЗСУ.
За словами нардепа, компанії могли б самостійно організовувати рекрутинг добровольців, аби отримати право на бронювання своїх працівників. Зокрема, для збереження одного спеціаліста бізнесу потрібно буде забезпечити залучення від трьох до десяти людей, які погодяться вступити до лав армії.
Передбачається, що до такого рекрутингу можуть долучатися не лише громадяни України, а й іноземці, що розширить потенційну базу мобілізації.