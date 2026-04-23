Про це в інтерв'ю медіагрупі "Накипіло" повідомив начальник Харківського обласного ТЦК та СП підполковник Микола Шарий.
Чому у чоловіків ТЦК забирають телефони?
Заступник начальника Харківського обласного ТЦК пояснив, чому у мобілізованих чоловіків забирають телефони.
У приміщенні ТЦК в чоловіків забирають телефони, бо хтось може передати координати росіянам і вони нас обстріляють. Це робиться для нашої ж безпеки,
– зазначив він.
Останні інциденти з ТЦК
На одній зі львівських вулиць службовий автомобіль військових ТЦК наїхав на 57-річну жінку.
Близько 12:30 один з чоловіків відмовився надати свої документи для перевірки й почав чинити опір. Він перебував у розшуку, а його дружина, мовляв, спричинила конфлікт.
23 квітня у Луцькому районі військовозобов'язаний чоловік намагався втекти від співробітників ТЦК, залізши на дах. Один з них поліз за втікачем в результаті обоє упали з даху будинку.
В Одесі викрили злочинне угрупування, яке складалося з працівників ТЦК, що вимагали 30 тисяч доларів і погрожували зброєю чоловікові. Один з підозрюваних у справі є уродженцем Москви.