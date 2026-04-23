Що відомо про одного з фігурантів справи?
ЗМІ повідомляють про проведення судового засідання щодо іще одного фігуранта справи про перевищення службових повноважень. Ідеться, зокрема, про підозру у вимаганні грошей у розмірі 30 тисяч доларів та побитті цивільного чоловіка військовослужбовцями ТЦК.
За попередніми даними, підозрюваний, працівник ТЦК, 2000 року народження, уродженець Москви.
Нагадаємо, напередодні суд обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних у цій справі – 60 діб тримання під вартою в СІЗО без права внесення застави.
Які деталі інциденту в Одесі?
Співробітники Служби безпеки України 21 квітня затримали працівників ТЦК, які вимагали у цивільних осіб гроші. У разі відмови зловмисники погрожувати зброєю та вчиняли насильство над потерпілими. Також вони залякували відправити громадян "штурмовиками на передову".
Вимагання коштів та погрози відбувались безпосередньо в службовому транспорті.
Військовослужбовці ТЦК діяли за наводкою одесита, який раніше проходив службу у територіальному центрі комплектування. Він, власне, шукав потенційних жертв та дізнавався, скільки коштів вони мають.