Смотрите также На Буковине мужчина ножом порезал шеи военным ТЦК, когда его перевозили в центр мобилизации
Что известно об одном из фигурантов дела?
СМИ сообщают о проведении судебного заседания в отношении еще одного фигуранта дела о превышении служебных полномочий. Речь идет, в частности, о подозрении в вымогательстве денег в размере 30 тысяч долларов и избиении гражданского мужчины военнослужащими ТЦК.
По предварительным данным, подозреваемый, работник ТЦК, 2000 года рождения, уроженец Москвы.
Напомним, накануне суд избрал меру пресечения для одного из подозреваемых по этому делу – 60 суток содержания под стражей в СИЗО без права внесения залога.
Какие детали инцидента в Одессе?
Сотрудники Службы безопасности Украины 21 апреля задержали работников ТЦК, которые требовали у гражданских лиц деньги. В случае отказа злоумышленники угрожали оружием и совершали насилие над потерпевшими. Также они запугивали отправить граждан "штурмовиками на передовую".
Вымогательство средств и угрозы происходили непосредственно в служебном транспорте.
Военнослужащие ТЦК действовали по наводке одессита, который ранее проходил службу в территориальном центре комплектования. Он, собственно, искал потенциальных жертв и узнавал, сколько средств они имеют.