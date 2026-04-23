Об этом в интервью медиагруппе "Накипело" сообщил начальник Харьковского областного ТЦК и СП подполковник Николай Шарий.
Почему у мужчин ТЦК забирают телефоны?
Заместитель начальника Харьковского областного ТЦК объяснил, почему у мобилизованных мужчин забирают телефоны.
В помещении ТЦК у мужчин забирают телефоны, потому что кто-то может передать координаты россиянам и они нас обстреляют. Это делается для нашей же безопасности,
– отметил он.
Последние инциденты с ТЦК
На одной из львовских улиц служебный автомобиль военных ТЦК наехал на 57-летнюю женщину.
Около 12:30 один из мужчин отказался предоставить свои документы для проверки и начал сопротивляться. Он находился в розыске, а его жена, мол, вызвала конфликт.
23 апреля в Луцком районе военнообязанный мужчина пытался убежать от сотрудников ТЦК, забравшись на крышу. Один из них полез за беглецом в результате оба упали с крыши дома.
В Одессе разоблачили преступную группировку, которая состояла из работников ТЦК, требовавших 30 тысяч долларов и угрожавших оружием мужчине. Один из подозреваемых по делу является уроженцем Москвы.