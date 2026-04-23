Ситуацію прокоментували у Львівському обласному ТЦК та СП: виявляється, вона має передісторію. Військові також зазначили, що ДТП сталося через пішохода.

До теми Досить популяризувати ухилянство, – інтерв'ю командира "Ахіллесу" про мобілізацію, ТЦК та бронювання

Що кажуть про наїзд на жінку в ТЦК?

Військові ТЦК та СП разом з поліціянтами займалися оповіщенням громадян на вулиці Порохова у Львові. Близько 12:30 один з чоловіків відмовився надати свої документи для перевірки й почав чинити опір.

Як з'ясувалося, він перебував у розшуку як порушник військового обліку. На місце події також прийшла його дружина, яка спричинила конфлікт.

Пізніше жінка намагалася закрити ворота двору,щоб службовий автомобіль не виїхав з подвір'я. Саме цей момент і зафіксувала камера спостереження.

Згідно з офіційним коментарем від ТЦК, ДТП сталося з вини пішохода. Натомість її чоловіка, який порушив військовий облік, доставили до приміщення ТЦК та СП. Він проходить військово-лікарську комісію.

Як про ситуацію висловилися поліціянти?

За даними правоохоронців, автомобіль ТЦК SsangYong Rexton наїхав на 57-річну місцеву жительку, яка намагалася перешкодити виїзду транспортного засобу з двору.

Постраждалу львів'янку доставили в лікарню. Натомість поліціянти, які опинилися поруч з місцем інциденту, наздогнали автівку військових ТЦК, зупинили її та запросили водія до відділку для надання пояснень.

За цим фактом також розпочали службове розслідування.

Що відомо про інші інциденти за участю військових ТЦК?