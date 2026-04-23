Ситуацію прокоментували у Львівському обласному ТЦК та СП: виявляється, вона має передісторію. Військові також зазначили, що ДТП сталося через пішохода.
Що кажуть про наїзд на жінку в ТЦК?
Військові ТЦК та СП разом з поліціянтами займалися оповіщенням громадян на вулиці Порохова у Львові. Близько 12:30 один з чоловіків відмовився надати свої документи для перевірки й почав чинити опір.
Як з'ясувалося, він перебував у розшуку як порушник військового обліку. На місце події також прийшла його дружина, яка спричинила конфлікт.
Пізніше жінка намагалася закрити ворота двору,щоб службовий автомобіль не виїхав з подвір'я. Саме цей момент і зафіксувала камера спостереження.
Згідно з офіційним коментарем від ТЦК, ДТП сталося з вини пішохода. Натомість її чоловіка, який порушив військовий облік, доставили до приміщення ТЦК та СП. Він проходить військово-лікарську комісію.
Як про ситуацію висловилися поліціянти?
За даними правоохоронців, автомобіль ТЦК SsangYong Rexton наїхав на 57-річну місцеву жительку, яка намагалася перешкодити виїзду транспортного засобу з двору.
Постраждалу львів'янку доставили в лікарню. Натомість поліціянти, які опинилися поруч з місцем інциденту, наздогнали автівку військових ТЦК, зупинили її та запросили водія до відділку для надання пояснень.
За цим фактом також розпочали службове розслідування.
Що відомо про інші інциденти за участю військових ТЦК?
У Харкові правоохоронці викрили групу військових ТЦК, які, за даними слідства, незаконно проникали до приватних осель, били цивільних і погрожували зброєю. Серед них був майор, який разом з іншими діяв під виглядом співробітників СБУ, змушуючи людей зізнаватися у нібито злочинах та підписувати відмови від відстрочки мобілізації.
А в Луцькому районі чоловік, який підлягає військовому обліку, намагався уникнути спілкування з представниками ТЦК. Для цього він обрав оригінальний спосіб: виліз на дах, тим часом один із військових погрожував стріляти по ногах.
Також у Чернівецькій області 29-річний чоловік напав на військових під час його перевезення до центру комплектування: він поранив їх ножем у шию, пошкодив службове авто та додатково вдарив одного з військових гайковим ключем.