Військовий може повернутися із СЗЧ у бажану військову частину, від якої має рекомендаційний лист. Про це йдеться у заяві Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Чи можна з СЗЧ повернутися в обрану частину, якщо є рекомендаційний лист?

У ЗСУ військові, які повернулися після СЗЧ, можуть перевестися в інший підрозділ за рекомендаційним листом, але є обмеження.

Після повернення із СЗЧ такі військові спершу потрапляють у батальйони резерву. Там командування враховує лише рекомендаційний лист від бойових бригад, яким потрібне поповнення.

Якщо ж документ видала тилова чи забезпечувальна частина, його до уваги не беруть.

У ТЦК пояснюють, що система комплектування ЗСУ зараз працює так, щоб у першу чергу доукомплектовувати бойові підрозділи на фронті.

СЗЧ більше не можна використовувати для переведення

Українські військові раніше нерідко використовували СЗЧ як спосіб перевестися в іншу частину. Однак тепер таку практику хочуть припинити, адже вона створює проблеми для управління військами та планування на фронті. Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова.

За її словами, деякі підрозділи фактично переманювали військових і пояснювали, як через самовільне залишення частини перейти саме до них. Через це командування не могло точно прогнозувати кількість людей у підрозділах.

Тепер після СЗЧ військових планують направляти спочатку до батальйонів резерву, а вже звідти – у пріоритетні підрозділи та бригади.

Водночас Решетилова наголосила, що людей не відправлятимуть автоматично у штурмові підрозділи.

Як перевестися без СЗЧ?

Зараз переведення між частинами можна оформити через застосунок Армія+. Там військовий проходить перевірку, чи має право на переведення. У застосунку враховують:

скільки часу військовий служить у нинішній частині;

тип підрозділу;

куди саме він хоче перевестися;

наявність офіцерського звання;

придатність до бойової служби.

Якщо переведення можливе, військовому надають інструкцію, шаблон рекомендаційного листа та список документів. Також повідомляють, чи потрібна згода командира.

У Міноборони пояснили, що командир має 30 днів на ухвалення рішення щодо переведення. Якщо його погодили, протягом 72 годин має розпочатися передача посади.

Адвокат Сергій Бондаренко зазначив, що військові мають законне право переводитися між частинами. За його словами, якщо командир безпідставно відмовляє, таке рішення можна оскаржити в суді.

Експерт також пояснив, що зазвичай для переведення потрібно:

прослужити у своїй частині щонайменше пів року;

отримати рекомендаційний лист від підрозділу, куди військовий хоче перейти.

Переведення можливе: з тилових частин у бойові, з бойових – у бойові; з бойових у тилові – але лише за висновком ВЛК.