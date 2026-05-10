Военный может вернуться из СЗЧ в желаемую воинскую часть, от которой имеет рекомендательное письмо. Об этом говорится в заявлении Черновицкого областного ТЦК и СП.

Можно ли с СЗЧ вернуться в выбранную часть, если есть рекомендательное письмо?

В ВСУ военные, которые вернулись после СЗЧ, могут перевестись в другое подразделение по рекомендательному письму, но есть ограничения.

После возвращения с СЗЧ такие военные сначала попадают в батальоны резерва. Там командование учитывает только рекомендательное письмо от боевых бригад, которым требуется пополнение.

Если же документ выдала тыловая или обеспечивающая часть, его во внимание не принимают.

В ТЦК объясняют, что система комплектования ВСУ сейчас работает так, чтобы в первую очередь доукомплектовывать боевые подразделения на фронте.

СЗЧ больше нельзя использовать для перевода

Украинские военные раньше нередко использовали СЗЧ как способ перевестись в другую часть. Однако теперь такую практику хотят прекратить, ведь она создает проблемы для управления войсками и планирования на фронте. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По ее словам, некоторые подразделения фактически переманивали военных и объясняли, как из-за самовольного оставления части перейти именно к ним. Поэтому командование не могло точно прогнозировать количество людей в подразделениях.

Теперь после СЗЧ военных планируют направлять сначала в батальоны резерва, а уже оттуда – в приоритетные подразделения и бригады.

В то же время Решетилова отметила, что людей не будут отправлять автоматически в штурмовые подразделения.

Как перевестись без СЗЧ?

Сейчас перевод между частями можно оформить через приложение Армия+. Там военный проходит проверку, имеет ли право на перевод. В приложении учитывают:

сколько времени военный служит в нынешней части;

тип подразделения;

куда именно он хочет перевестись;

наличие офицерского звания;

пригодность к боевой службе.

Если перевод возможен, военному предоставляют инструкцию, шаблон рекомендательного письма и список документов. Также сообщают, нужно ли согласие командира.

В Минобороны объяснили, что командир имеет 30 дней на принятие решения о переводе. Если его согласовали, в течение 72 часов должна начаться передача должности.

Адвокат Сергей Бондаренко отметил, что военные имеют законное право переводиться между частями. По его словам, если командир безосновательно отказывает, такое решение можно обжаловать в суде.

Эксперт также пояснил, что обычно для перевода нужно:

прослужить в своей части не менее полугода;

получить рекомендательное письмо от подразделения, куда военный хочет перейти.

Перевод возможен: из тыловых частей в боевые, из боевых – в боевые; из боевых в тыловые – но только по заключению ВВК.