Военные больше не смогут переходить в выбранные части с помощью СОЧ

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что такая практика, как перевод в другие части через СОЧ, усложняла управление войсками, а некоторые подразделения даже пользовались этим. В результате происходило хаотичное перемещение между частями. Теперь такую практику планируют прекратить, чтобы она не приводила к серьезным проблемам для планирования в войске. Об этом Решетилова рассказала в недавнем интервью для "РБК-Украина".

После СОЧ украинские военные будут возвращаться в батальон резерва, а оттуда – в приоритетные подразделения и бригады. Ранее по решению суда военный возвращался или в свою часть, или в ту, откуда получил рекомендательное письмо. По словам Решетиловой, известно о случаях, когда подразделения переманивали к себе военнослужащих и рассказывали, как им через самовольное оставление части перейти именно к ним.

И ясно, что это негативно влияет на прогнозирование и планирование на тактическом уровне, оперативном или стратегическом. Потому что ты никогда не можешь предсказать, какое количество людей у тебя в конкретной части или на участке фронта. Так не должно быть,

– сказала военный омбудсмен.

Но Ольга Решетилова отметила, что после СОЧ военных не будут направлять сразу в штурмовые подразделения. Возвращаться они будут в части приоритетного комплектования.

Как перевестись между частями без СОЧ?

Военного могут проверить, имеет ли он право на перевод с согласия командира. Для этого в Армия+ разработали небольшой тест. Вопрос там, сколько военный уже отслужил в текущей части, какой ее тип, в какую часть он хочет перевестись, есть ли у него офицерское звание и пригодность к боевой службе.

В случае ответа, что военный может переводиться, ему выдадут план, шаблон рекомендательного письма и список других документов. Также сообщат, должен ли он получить согласование своего командира на перевод.

В случае, если перевестись нельзя, то в приложении будет указана причина.

Кроме того, разрешено переводиться из Национальной гвардии в ВСУ и наоборот.



Как перевестись между частями без необходимости в СОЧ / Инфографика Министерства обороны

Отказывают ли командиры в переводе через Армия+?

Кроме того, Министерство обороны еще в 2025 году нормировало порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Это сделали, чтобы стало меньше случаев игнорирования или отказов.

Так, у командира на решение есть 30 дней. Если он позволяет перевод, то в течение 72 часов должна начаться сдача должности военнослужащим.

Специальная рабочая группа реагирует на случаи спорных вопросов, которые могут возникнуть при переводе военного.

Кадровый центр ВСУ должен выдать приказ или распоряжение, если перевод служащего был согласован.

Важно! Для офицеров готовится именно приказ на перевод. А распоряжение позволяет перевод военного рядового, старшинского и сержантского состава.

Бывают случаи, когда военным отказывают и не указывают почему. Но когда уже готово распоряжение или приказ, то его выполнение является обязательным. Центральное управление защиты прав военнослужащих реагирует на соответствующие обращения военных. О нарушении можно сообщить просто в приложении Армия+.

Главное – если есть приказ на перевод, он должен выполняться. А командир не должен задерживать военного, который законно выбрал для себя другое подразделение, где будет чувствовать себя мотивированным,

– говорится в сообщении Минобороны.

Как ситуацию комментируют юристы?

Адвокат и руководитель практики военного права Адвокатского объединения Investment Lawyer Group Сергей Бондаренко в комментарии 24 Каналу объяснил, что военные имеют законное право переводиться между частями. Приложение Армия+ сейчас является общей площадкой, где происходит весь процесс.

Сергей Бондаренко Руководитель практики военного права АО Investment Lawyer Group Если командир не согласовывает перевод, надо понимать, что это его право, а не обязанность на предоставление разрешения на перевод. Однако, если военный имеет все законные права на перевод в другую часть, но командир не согласовывает такой перевод, необходимо обжаловать такое решение в судебном порядке. В этом плане уже есть судебная практика в пользу военных.

По словам эксперта, важно, чтобы срок несения службы в одной части был не менее полгода, а подразделение, куда воин хочет перевестись, предоставило рекомендательное письмо.

Человек может перевестись:

из тыловых в боевые части;

из боевых в боевые части;

из боевых в тыловые части, но только на основании заключения ВВК.

