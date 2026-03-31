Об этом генерал сообщил в интервью телеканалу ICTV.

Стоит ли ужесточить наказание для военнослужащих в СЗЧ?

Сырский отметил, что сейчас уже принято немало мер, чтобы военные, которые самовольно оставили части, возвращались к службе. Он добавил, что ежедневно значительное количество бойцов прибывает в резервные батальоны, откуда их перераспределяют в подразделения.

Отвечая на вопрос о более строгом наказании военнослужащих за СЗЧ, главком сказал: "Я не сторонник жестких мер. У нас законодательство и так достаточно строго относится ко всем, кто нарушает этот закон".

Генерал заявил, что главной задачей является создание таких условий, при которых количество случаев СЗЧ будет уменьшаться на всех этапах мобилизации.

Как уменьшить количество случаев СЗЧ?

Главнокомандующий ВСУ отметил, что для снижения количества подобных нарушений необходимо улучшить условия прохождения мобилизации.

Он пояснил, что основными причинами СЗЧ является нежелание служить и страх за собственную жизнь – поэтому переход человека от ТЦК в учебный центр должен происходить максимально мягко и без лишнего стресса.

Сырский добавил, что сотрудники ТЦК должны "по-человечески" относиться к людям, которых мобилизуют.

Ну и конечно, должны создаваться нормальные условия. Мы это делаем постоянно, пытаемся и президент Украины, и министр обороны, и командование ВСУ сделать нормальные условия,

– добавил он.

По его словам, речь идет о комплексе изменений – от условий проживания и питания до безопасности во время подготовки. В то же время Сырский заверил, что обучение в центрах уже соответствует современным вызовам, с которыми мобилизованные сталкиваются на фронте.

Важно! В ближайшее время власти планируют уменьшить количество СЗЧ, поэтому Кабмин представит комплексный подход к этому вопросу.

Какое наказание за СЗЧ действует сейчас?