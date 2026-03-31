Про це генерал повідомив в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Дивіться також "Боюсь бути необ'єктивним": Сирський розповів, як оцінює мобілізацію в Україні

Чи варто посилити покарання для військовослужбовців у СЗЧ?

Сирський зауважив, що наразі вже вжито чимало заходів, аби військові, яка самовільно залишили частини, повертались до служби. Він додав, що щодня значна кількість бійців прибуває до резервних батальйонів, звідки їх перерозподіляють у підрозділи.

Відповідаючи на питання про суворіше покарання військовослужбовців за СЗЧ, головком сказав: "Я не прихильник жорстких заходів. У нас законодавство і так достатньо суворо ставиться до всіх, хто порушує цей закон".

Генерал заявив, що головним завданням є створення таких умов, за яких кількість випадків СЗЧ зменшуватиметься на усіх етапах мобілізації.

Як зменшити кількість випадків СЗЧ?

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для зниження кількості подібних порушень необхідно покращити умови проходження мобілізації.

Він пояснив, що основними причинами СЗЧ є небажання служити та страх за власне життя – тому перехід людини від ТЦК до навчального центру має відбуватись максимально м'яко та без зайвого стресу.

Сирський додав, що співробітники ТЦК мають "по-людськи" ставитись до людей, яких мобілізують.

Ну і звичайно, мають створюватись нормальні умови. Ми це робимо постійно, намагаємось і президент України, і міністр оборони, і командування ЗСУ зробити нормальні умови,

– додав він.

За його словами, ідеться про комплекс змін – від умов проживання та харчування до безпеки під час підготовки. Водночас Сирський запевнив, що навчання у центрах уже відповідає сучасним викликам, з якими мобілізовані стикаються на фронті.

Важливо! Найближчим часом влада планує зменшити кількість СЗЧ, тож Кабмін представить комплексний підхід до цього питання.

Яке покарання за СЗЧ діє нині?