Про це Сирський сказав у новому інтерв'ю для ICTV.

Як зараз проходить мобілізація в Україні?

Олександр Сирський пояснив, що ще два роки тому командирам на фронті були потрібні снаряди та ракети, то зараз вони просять про підготовлених людей та навчених військовослужбовців, які готові виконувати свій обов’язок.

Зрозуміло, що мобілізація – це основне джерело поповнення потреб Збройних сил. І тут наша задача, щоб цей процес відбувався як можна комфортніше для тих людей, яких мобілізують до війська,

– наголосив він.

За словами головнокомандувача ЗСУ, йдеться про те, щоб мобілізація відбувалася без порушень законодавства.