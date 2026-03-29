Напрацювання з'являться вже у квітні. Відповідну заяву в інтерв'ю для Telegraf зробив народний депутат, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський.

Що планують змінювати в підході до мобілізації?

Метою такої ініціативи є зменшення конфліктних ситуацій під час мобілізації та усунення звинувачень у порушенні прав людини з боку військових ТЦК.

Наразі Міністерство оборони України вже працює над розглядом пропозицій щодо удосконалення системи. Напрацювання невдовзі винесуть на детальне обговорення.

Окрему увагу приділили справедлевому розподілу мобілізаційного навантаження. Федір Феніславський пояснив, що мовиться про ситуації, коли в селах мобілізували більшість чоловіків, водночас у Києві, до прикладу, картина протилежна.

Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним,

– резюмував нардеп.

До уваги! До війська й надалі залучатимуть військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та є придатними за станом здоров'я. Разом із тим, відповідно до Закону про загальну мобілізацію, окремі категорії громадян мають законні підстави для звільнення від призову.

