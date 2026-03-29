Наработки появятся уже в апреле. Соответствующее заявление в интервью для Telegraf сделал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Что планируют менять в подходе к мобилизации?

Целью такой инициативы является уменьшение конфликтных ситуаций во время мобилизации и устранение обвинений в нарушении прав человека со стороны военных ТЦК.

Сейчас Министерство обороны Украины уже работает над рассмотрением предложений по совершенствованию системы. Наработки вскоре вынесут на детальное обсуждение.

Отдельное внимание уделили справедливому распределению мобилизационной нагрузки. Федор Фениславский объяснил, что говорится о ситуации, когда в селах мобилизовали большинство мужчин, одновременно в Киеве, к примеру, картина противоположная.

Поэтому над этим всем работаем, и мы, и Офис президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым,

– резюмировал нардеп.

Вниманию! В армию и в дальнейшем будут привлекать военнообязанных мужчин, которые не имеют отсрочки и являются пригодными по состоянию здоровья. Вместе с тем, соответствии с Законом о всеобщей мобилизации, отдельные категории граждан имеют законные основания для освобождения от призыва.

