В то же время, как отмечается в Законе о всеобщей мобилизации, часть граждан имеет законные основания не подлежать мобилизации.
Кто подлежит мобилизации?
В Украине с 1 апреля продолжится всеобщая мобилизация, поскольку военное положение действует как минимум до начала мая 2026 года. В то же время существенных изменений в правилах призыва не предвидится – они остаются определенными действующим законодательством.
Основное внимание сосредоточено на военнообязанных мужчинах без отсрочки, пригодных по состоянию здоровья.
Под мобилизацию в Украине прежде всего подпадают военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые не имеют законных оснований для отсрочки и признаны годными к службе военно-врачебной комиссией.
Кроме того, мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют военный опыт, находятся в резерве или уже проходили службу.
Важно, что возраст сам по себе не является определяющим фактором: даже граждане старше 50 лет могут быть мобилизованы, если они пригодны к службе и не имеют отсрочки.
В то же время мобилизация не является сплошной – она происходит выборочно в соответствии с потребностями армии. Предпочтение отдается тем, кто имеет боевой опыт или востребованные военные специальности.
Кто не подлежит мобилизации?
Закон предусматривает ряд категорий граждан, которые имеют право на отсрочку или не подлежат призыву. Речь идет, в частности, о людях с подтвержденной непригодностью к службе по состоянию здоровья, лиц с инвалидностью, многодетных родителей, а также тех, кто осуществляет уход за родственниками или работает на критически важных для экономики предприятиях.
Также мобилизация не распространяется на тех, кто имеет официальное бронирование или другие законные основания для отсрочки, определенные законом.