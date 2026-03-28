Водночас, як зазначається у Законі про загальну мобілізацію, частина громадян має законні підстави не підлягати мобілізації.
Хто підлягає мобілізації?
В Україні з 1 квітня продовжиться загальна мобілізація, оскільки воєнний стан діє щонайменше до початку травня 2026 року. Водночас суттєвих змін у правилах призову не передбачається – вони залишаються визначеними чинним законодавством.
Основна увага зосереджена на військовозобов’язаних чоловіках без відстрочки, придатних за станом здоров’я.
Під мобілізацію в Україні насамперед підпадають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають законних підстав для відстрочки та визнані придатними до служби військово-лікарською комісією.
Крім того, мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років, які мають військовий досвід, перебувають у резерві або вже проходили службу.
Важливо, що вік сам по собі не є визначальним фактором: навіть громадяни старше 50 років можуть бути мобілізовані, якщо вони придатні до служби та не мають відстрочки.
Водночас мобілізація не є суцільною – вона відбувається вибірково відповідно до потреб армії. Перевага надається тим, хто має бойовий досвід або затребувані військові спеціальності.
Хто не підлягає мобілізації?
Закон передбачає низку категорій громадян, які мають право на відстрочку або не підлягають призову. Йдеться, зокрема, про людей із підтвердженою непридатністю до служби за станом здоров’я, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, а також тих, хто здійснює догляд за родичами або працює на критично важливих для економіки підприємствах.
Також мобілізація не поширюється на тих, хто має офіційне бронювання або інші законні підстави для відстрочки, визначені законом.