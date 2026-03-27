Одним из якобы каналов распространения повесток должен стать – Резерв+, но это невозможно не только технически, но и по законодательству. Об этом 24 Каналу рассказали в Минобороны.
Будут ли присылать электронные повестки?
Ряд СМИ распространяют информацию о том, что с 1 апреля украинцы начнут получать повестки не только по почте, но и электронно. В частности, как отмечается это будут делать через Дию и Резерв +.
Однако, в Минстерстве обороны Украины опровергли любые сообщения о том, что оповещение военнообязанных будут делать электронно. Как отмечают в оборонном ведомстве, законодательство Украины нет никаких нормативных оснований для того, чтобы формировать повестки и отправлять их электронно.
Как добавили в Минобороны, никакого технического обновления, которое могло бы обеспечить отправку и получение электронных повесток не запланировано. В частности, в приложении Резерв+.
Напомним, что Министерство цифровой трансформации Украины уже опровергло сообщение о том, что Дия станет якобы площадкой, куда будут направляться повестки. Команда Минцифры заявила, что не работает над подобным функционалом и не планирует внедрять его в будущем.
Какие реальные изменения в мобилизации будут с 1 апреля?
С 1 апреля процедуру получения отсрочки упростили – теперь ее можно оформить онлайн без посещения ТЦК. В то же время государство усилило проверки оснований по которым можно получить определенный тип отсрочки. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления.
Кроме того, правила бронирования работников станут жестче и предусматривают проверку статуса критически важных предприятий. Данные работников будут сверяться с реестрами, а требования к зарплате для бронирования будут усилены.
Важно, что в Дії заработала новая услуга, позволяющая критически важным предприятиям бронировать работников на обновленный срок. Автоматизация процесса бронирования через портал Дія сделала его более удобным, позволяя бизнесам быстро привлекать работников, важных для обороны и безопасности.