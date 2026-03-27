Одним из якобы каналов распространения повесток должен стать – Резерв+, но это невозможно не только технически, но и по законодательству. Об этом 24 Каналу рассказали в Минобороны.

Будут ли присылать электронные повестки?

Ряд СМИ распространяют информацию о том, что с 1 апреля украинцы начнут получать повестки не только по почте, но и электронно. В частности, как отмечается это будут делать через Дию и Резерв +.

Однако, в Минстерстве обороны Украины опровергли любые сообщения о том, что оповещение военнообязанных будут делать электронно. Как отмечают в оборонном ведомстве, законодательство Украины нет никаких нормативных оснований для того, чтобы формировать повестки и отправлять их электронно.

Как добавили в Минобороны, никакого технического обновления, которое могло бы обеспечить отправку и получение электронных повесток не запланировано. В частности, в приложении Резерв+.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации Украины уже опровергло сообщение о том, что Дия станет якобы площадкой, куда будут направляться повестки. Команда Минцифры заявила, что не работает над подобным функционалом и не планирует внедрять его в будущем.

