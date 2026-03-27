Что происходит с украинцами после депортации ICE?

Массовая депортация украинцев представителями Иммиграционно-таможенной службы США (ICE) состоялась в ноябре. Тогда из страны вывезли 45 мужчин и пять женщин. Из США они попали в Польшу, откуда их автобусами повезли в Украину. Большинство мужчин прямо из пункта пропуска отправили в ТЦК. Об этом рассказывают журналисты CNN.

Смотрите также "Хватают всех без разбора": истории украинцев в США, которые боятся выходить на улицы из-за рейдов агентов ICE

Своей историей поделился Владимир Дудник. Он был одним из тех, кого принудительно депортировали из Соединенных Штатов и после пересечения границы направили в армию.

Мужчина отметил, что понимал, что его в Украине могут мобилизовать, но надеялся, что хотя бы позволят доехать домой. Однако все произошло быстро – после возвращения в Украину 51 день Владимир провел в учебном лагере, а потом несколько недель учился быть оператором БпЛА.

Теперь Владимир Дудник находится на фронте и воюет под позывным "Америка".

И случай господина Владимира не единственный. Журналисты узнали от Государственной пограничной службы Украины, что 24 из 45 депортированных граждан были объявлены в розыск. После пересечения границы их задержали сотрудники полиции, которые передали их потом в ТЦК.

Издание пишет, что в условиях недостаточного комплектования украинской армии мужчины призывного возраста, которых депортировали из США "стали очень полезными".

Официально программу поддержки украинцев U4U не отменили, однако новые заявления не принимаются – ее приостановили, пишут специалисты VisaProfi. А многие из тех, кто находился в США именно по этой программе, попали в депортационные списки.

Интересно, что представитель Министерства внутренней безопасности США назвал Дудника "преступником-нелегалом из Украины". Он якобы находился в Штатах после того, как его визу отменили. Депортировали его согласно закону.

Что известно об ужесточении политики в отношении нелегальной миграции?