Что происходит с украинцами после депортации ICE?
Массовая депортация украинцев представителями Иммиграционно-таможенной службы США (ICE) состоялась в ноябре. Тогда из страны вывезли 45 мужчин и пять женщин. Из США они попали в Польшу, откуда их автобусами повезли в Украину. Большинство мужчин прямо из пункта пропуска отправили в ТЦК. Об этом рассказывают журналисты CNN.
Своей историей поделился Владимир Дудник. Он был одним из тех, кого принудительно депортировали из Соединенных Штатов и после пересечения границы направили в армию.
Мужчина отметил, что понимал, что его в Украине могут мобилизовать, но надеялся, что хотя бы позволят доехать домой. Однако все произошло быстро – после возвращения в Украину 51 день Владимир провел в учебном лагере, а потом несколько недель учился быть оператором БпЛА.
Теперь Владимир Дудник находится на фронте и воюет под позывным "Америка".
И случай господина Владимира не единственный. Журналисты узнали от Государственной пограничной службы Украины, что 24 из 45 депортированных граждан были объявлены в розыск. После пересечения границы их задержали сотрудники полиции, которые передали их потом в ТЦК.
Издание пишет, что в условиях недостаточного комплектования украинской армии мужчины призывного возраста, которых депортировали из США "стали очень полезными".
Официально программу поддержки украинцев U4U не отменили, однако новые заявления не принимаются – ее приостановили, пишут специалисты VisaProfi. А многие из тех, кто находился в США именно по этой программе, попали в депортационные списки.
Интересно, что представитель Министерства внутренней безопасности США назвал Дудника "преступником-нелегалом из Украины". Он якобы находился в Штатах после того, как его визу отменили. Депортировали его согласно закону.
Что известно об ужесточении политики в отношении нелегальной миграции?
Иммиграционная политика США особенно ужесточилась, когда Дональд Трамп стал президентом. Операция представителей ICE была нацелена на нарушителей закона, однако депортировать иностранцев начали почти без причин. Многие из иммигрантов имели минимальные нарушения или вообще не были связаны с криминалом
Украинцам в США советуют всегда иметь при себе документы и не открывать двери без решения суда. В случае контакта с ICE нужно не паниковать, не давать лишней информации, пользоваться правом молчания и сразу обращаться к адвокату.
Политика жестких действий ICE в отношении мигрантов вызывает критику даже в США. Часть американцев не поддерживает задержание и депортации, особенно в отношении украинцев, которые сбежали от войны.