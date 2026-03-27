Що відбувається з українцями після депортації ICE?
Масова депортація українців представниками Імміграційно-митної служби США (ICE) відбулася в листопаді. Тоді з країни вивезли 45 чоловіків і п'ять жінок. Зі США вони потрапили до Польщі, звідки їх автобусами повезли в Україну. Більшість чоловіків просто з пункту пропуску відправили до ТЦК. Про це розповідають журналісти CNN.
Своєю історією поділився Володимир Дудник. Він був одним з тих, кого примусово депортували зі Сполучених Штатів й після перетину кордону направили до війська.
Чоловік зазначив, що розумів, що його в Україні можуть мобілізувати, але мав надію, що хоча б дозволять доїхати додому. Проте все сталося швидко – після повернення до України 51 день Володимир провів у навчальному таборі, а потім кілька тижнів навчався бути оператором БпЛА.
Тепер Володимир Дудник перебуває на фронті та воює під позивним "Америка".
І випадок пана Володимира не єдиний. Журналісти дізналися від Державної прикордонної служби України, що 24 із 45 депортованих громадян були оголошені в розшук. Після перетину кордону їх затримали працівники поліції, які передали їх потім до ТЦК.
Видання пише, що в умовах недостатнього комплектування української армії чоловіки призовного віку, яких депортували зі США "стали дуже корисними".
Офіційно програму підтримки українців U4U не скасували, однак нові заяви не приймаються – її призупинили, пишуть фахівці VisaProfi. А багато з тих, хто перебував у США саме за цією програмою, потрапили в депортаційні списки.
Цікаво, що речник Міністерства внутрішньої безпеки США назвав Дудника "злочинцем-нелегалом з України". Він нібито перебував у Штатах після того, як його візу скасували. Депортували його згідно з законом.
Що відомо про посилення політики щодо нелегальної міграції?
Імміграційна політика США особливо посилилася, коли Дональд Трамп став президентом. Операція представників ICE була націлена на порушників закону, однак депортувати іноземців почали майже без причин. Багато хто з іммігрантів мали мінімальні порушення або взагалі не були пов'язані з криміналом
Українцям у США радять завжди мати при собі документи та не відкривати двері без рішення суду. В разі контакту з ICE потрібно не панікувати, не давати зайвої інформації, користуватися правом мовчання й одразу звертатися до адвоката.
Політика жорстких дій ICE щодо мігрантів викликає критику навіть у США. Частина американців не підтримує затримання та депортації, особливо щодо українців, які втекли від війни.