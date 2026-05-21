Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про чергову схему ухилення від мобілізації?

Незаконну діяльність організували двоє керівників місцевих благодійних фондів та їхній спільник. Останній – безробітний житель столиці, який займався розшуком клієнтів.

Фігуранти за 16 тисяч доларів пропонували військовозобов'язаним кілька варіантів ухилення від служби. Наприклад, фіктивно працевлаштуватися на підприємство критичної інфраструктури з подальшим отриманням відстрочки.

Пам'ятайте! В Україні бронюванню підлягають працівники критичних об'єктів, яких не можна мобілізувати під час війни. Це не спосіб ухилення, а потреба захисту співробітників, які потрібні для стабільної роботи та підтримки критичного підприємства й економіки. Процедура бронювання працівників виконується керівництвом або відділом кадрів. З правилами бронювання можете ознайомитися у матеріалі 24 Каналу.

Інша послуга "ділків" – втеча через західний кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Для останньої "послуги" організатори хотіли задіяти своїх "провідників" у прикордонних областях, які добре знають гірську місцевість та водойми.

СБУ затримала усіх трьох злочинців просто "на гарячому" після отримання частини хабаря від клієнта.

До слова, розслідувачі 24 Каналу аналізували у своєму матеріалі судові справи, які пов'язані з кругленькими сумами для ухилення від мобілізації. Українці готові платити від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів.



Наприклад, джерела 24 Каналу в правоохоронних органах повідомляли, що на Львівщині викрили схему ухилення від мобілізації, в якій брали участь понад 40 службових осіб. Завдяки їй військовозобов'язані за гроші отримували бронювання та фіктивну інвалідність.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено смартфони, флешки, підроблені документи та інші речові докази протиправної діяльності.

Їм вручили підозри у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою.

Зверніть увагу! Йдеться про частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Затримано ділків, які "заробляли" на ухилянтах / Фото СБУ

Важливо! Шахраї в Україні видають себе за співробітників СБУ, розсилаючи фейкові повістки-виклики на допит та вимагаючи грошей. Служба безпеки рекомендує фіксувати дані підозрілих осіб та перевіряти інформацію через офіційні канали.

Останні гучні справи

У рамках масштабної операції з очищення системи Нацполіції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів". Під час обшуків у топпосадовців було вилучено зброю, елітні автівки, годинники та чималу суму готівки. Загалом було затримано 5 учасників схеми прикриття "порноофісів", включаючи керівників поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

Також СБУ та поліція проводила обшуки в Ужгородському РТЦК та СП через підозру в незаконних махінаціях з повістками. За даними журналіста Глаголи, обшуки й у тимчасово виконуючого обов'язки військкома, підполковника Миколи Мигалейка.

Окрім того, Україна разом з Фінляндією викрили схему, через яку Росія купувала морські судна для свого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій. Як повідомляла СБУ, до цього була причетна організована група, яка працювала на замовлення Москви.