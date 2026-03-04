Сколько американцев не поддерживает деятельность ICE?

Граждане США замечают, что ICE продолжает проводить федеральные иммиграционные меры президента Дональда Трампа, которые становятся все более агрессивными. Об этом пишет The Guardian.

За ликвидацию Агентства выступают ровно 50% респондентов. Опрос публикует YouGov.

"Решительно или частично" осуждают действия агентства ICE на 5% больше людей, чем в январском опросе. В то же время против прекращения его работы голосовали 39% опрошенных.

Последний опрос – это первый случай, когда количество американцев, призывающих к отмене агентства, что является частым требованием левых демократов, достигло 50%. Это отражает опрос NBC в прошлом месяце, который показал неодобрение действий Трампа по безопасности границ и иммиграции,

– подытожили специалисты.

Опрос провели на фоне частичного прекращения работы правительства из-за финансирования департамента внутренней безопасности, которое выполняет приказы Трампа по насильственным задержаниям и депортации.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм выслушала критику в свою сторону от представителей обеих сторон Палаты представителей. у людей в основном возникал вопрос о смертельных случаях из-за применения огня агентом ICE во время антииммиграционных протестов в Миннеаполисе. Ноэм лишь назвала двух невооруженных митингующих "внутренними террористами".

В то же время Дональд Трамп ранее пытался смягчить жесткую позицию своей администрации по иммиграции. Представители президента тоже говорили, что меры против иммигрантов "скоро завершатся". Однако реальность такова, что ICE до сих пор выполняет свою иногда жестокую работу, пытаясь выгнать якобы нелегальных иммигрантов из США.

