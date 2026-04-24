Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".

Как можно повторно попасть в ТЦК?

Иван Выговский отметил, что случаи, когда граждан во время проверок снова обнаруживают в базах "розыска", хотя ранее их уже доставляли в ТЦК, являются довольно распространенными.

По его словам, это часто связано с тем, что во время первого визита в ТЦК у человека могли быть установлены основания для отсрочки – например, уход за детьми, состояние здоровья или гибель близких родственников на фронте, – однако эти данные не были вовремя внесены в систему или не завершилось оформление необходимых документов.

Еще одной распространенной причиной повторных задержаний являются ситуации, когда человека доставили в ТЦК, но из-за отсутствия паспорта или необходимости дополнительного медицинского обследования ему выдали новую повестку.

Если гражданин не появляется в назначенное время для завершения процедуры, его автоматически снова объявляют в розыск.

Мы понимаем, что это создает определенные неудобства, когда полиция вынуждена реагировать на статус в планшете, который фактически уже должен был бы быть изменен. Чтобы избежать подобных недоразумений, мы советуем гражданам всегда иметь при себе документы, подтверждающие право на отсрочку или факт пребывания в процессе прохождения комиссии,

– пояснил глава Нацполиции.

По его словам, это поможет сразу подтвердить актуальный статус и избежать повторной доставки в ТЦК.

