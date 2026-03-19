Про це розповіло Суспільне. Юристи кажуть, що справа може дійти до суду.

Чому Ірину Харациді-Логінову розшукує ТЦК?

Жінка побачила свої дані випадково – коли подавала в Міністерство оборони звітність щодо військовозобов'язаних, адже вона працює керівницею відділу кадрів в одній з компаній.

Це сталося минулого року. Ірина вирішила, що це помилка, і не переймалася. Потім поставила собі Резерв+ та оновила там дані.

Дійсно, підтягнулись дані. Солдат, категорія обліку військовозобов'язаних клубів та бібліотек, художник. Ну я філолог. Це мої дані взяли, завантажили, провели по всіх системах, ніхто нічого не перевіряв, придумали що захотіли,

– нарікає вона.

На цьому історія не завершилася, бо за пів року Ірині зателефонували з харківського районного ТЦК. Дільничний сказав, що жінку подали на Нацполіцію в розшук – нібито вона ховається від мобілізації. Тож він розшукує її.

Дзвонили з Харкова, бо Ірина навчалася там в університеті.

Жінка твердить, що не має ані медичної, ані фармацевтичної освіти, і добровільно нікуди не зверталася, щоб проходити службу. Знову оновивши застосунок, вона побачила, що вже перебуває у розшуку.

"Також там були дані про пройдене ВЛК 20-річної давності. Після того вона звернулася із запитами до ТЦК у Харкові, а також пішла в ТЦК за місцем реєстрації у Києві", – розповіли у ЗМІ.

Юрист в Оболонському ТЦК перевірив дані Ірини і заявив, що не бачить її справи.

Я питала, чи є якийсь алгоритм, що людина повинна робити в таких випадках? На що юрист так сказав: "Ну ви можете стати на облік, і тоді ми займемося вашою справою". Тобто я повинна стати на облік, щоб доказати, що я не ставала на облік,

– пояснила жінка.

У районному ТЦК у Харкові їй пояснили, що втратили частину даних під час бойових дій влітку 2022 року. Тому не можуть підтвердити або спростувати інформацію. Але водночас відсутні правові підстави стосовно виключення жінки з військового обліку військовозобов'язаних.

Цього тижня Ірину зняли з розшуку, але не визнали незаконною постановку на облік. Жінка продовжить писати запити та скарги, щоб її зняли з обліку. І обіцяє звернутися до суду, якщо нічого не вирішиться.

Я не знаю, де мої дані будуть і хто ними буде займатися. Я не повинна боятися за своє життя, за свою репутацію,

– наголосила вона.

Що робити в таких випадках?

Адвокатка Поліна Марченко, з якою поговорили журналісти, згодна, що є сенс звертатися до суду. Оскільки внесення даних Ірини до реєстру військовозобов'язаних є безпідставним. Було порушено процедуру на кількох етапах: фактичної повістки не було, місце проживання та реєстрації жінки проігнорували.

"Є сенс писати скаргу на районне ТЦК з вимогою про видалення даних і виключення з військового обліку у зв'язку з тим, що така особа не є військовозобов'язаною і не підлягає автоматичній постановці на військовий облік. І далі, якщо це не спрацює, є сенс звертатися у вищестоящий центр комплектування. Якщо це вже не допоможе, якщо будуть відписки – у такому випадку є сенс оспорювати до суду і подавати позов про визнання дій незаконними, протиправними", – порекомендувала адвокатка.

Начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий розповів журналістам, що Резерв+ відображає інформацію з державного реєстру військовозобов'язаних. Записи потрапляють туди або з паперових карток ТЦК, або з інших державних баз.

Він порадив подати заявку в Резерв+ на виправлення даних онлайн і почекати, поки вручну оператор зможе підтвердити або спростувати те чи інше твердження. Або прийти з документами в ТЦК, в якому жінка стоїть на обліку, і попросити уточнити дані в реєстрі.