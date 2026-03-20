Ветеран зараз перебуває у лікарні. Про це повідомили в поліції.

Дивіться також "Запхали в машину, побили й викинули на АЗС": ветеран з Дніпра заявив про жорстокий напад ТЦК

Що відомо про інцидент у Києві?

Інцидент стався 20 березня у Шевченківському районі столиці. За інформацією потерпілого, його побили в приміщені ТЦК та соціальної підтримки.

Наразі чоловік перебуває у лікарні. Туди ж й направили слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин та прийняття заяви.

У поліції зазначили, що йде перевірка, а усю інформацію повідомлять згодом.

Нагадаємо, що у Дніпрі 27 січня ТЦК жорстоко побили ветерана війни Андрія. Чоловік вийшов на прогулянку, під час якої до нього приїхав мікроавтобус і легковий автомобіль. Звідти вийшли щонайменше п'ятеро чоловіків у формі та балаклавах. Коли військовий намагався спитати хто ці люди, його вдарили по голові, а потім силоміць скрутили, підняли за руки й ноги та кинули на підлогу в мікроавтобусі.

Інші скандальні випадки з ТЦК