Ветеран зараз перебуває у лікарні. Про це повідомили в поліції.
Що відомо про інцидент у Києві?
Інцидент стався 20 березня у Шевченківському районі столиці. За інформацією потерпілого, його побили в приміщені ТЦК та соціальної підтримки.
Наразі чоловік перебуває у лікарні. Туди ж й направили слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин та прийняття заяви.
У поліції зазначили, що йде перевірка, а усю інформацію повідомлять згодом.
Нагадаємо, що у Дніпрі 27 січня ТЦК жорстоко побили ветерана війни Андрія. Чоловік вийшов на прогулянку, під час якої до нього приїхав мікроавтобус і легковий автомобіль. Звідти вийшли щонайменше п'ятеро чоловіків у формі та балаклавах. Коли військовий намагався спитати хто ці люди, його вдарили по голові, а потім силоміць скрутили, підняли за руки й ноги та кинули на підлогу в мікроавтобусі.
Інші скандальні випадки з ТЦК
У Харкові військовослужбовці ТЦК побили 49-річного чоловіка. Керівництво Харківського ОТЦК засудило дії військовослужбовця і призначило службове розслідування.
Суд у Дніпрі обрав запобіжні заходи військовослужбовцям ТЦК, підозрюваних у побитті чоловіка, який помер через травму голови. За даними прокурора, підозрювані стверджують, що побачили вже нібито побитого чоловіка і планували допомогти йому.
На Одещині двоє військових ТЦК побили 27-річного бійця, звільненого з російського полону, після суперечки, яка переросла у фізичне насильство.