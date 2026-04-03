Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів народний депутат, член Парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, уточнивши, що вони покликані мінімізувати конфлікти між ТЦК і громадянами. Крім того, важливим є, аби мобілізаційні заходи не викликали відчуття несправедливості у людей, що у когось є преференції, необґрунтоване бронювання.

Чи будуть повістки надсилатися через "Дію"?

Коли комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки напрацьовував великі зміни до закону про мобілізацію, військову службу у 2024 році, питання потенційного залучення телекомунікаційних мереж до вручення повісток розглядалося, але тоді було ухвалене рішення, яке донині залишається незмінним – електронні повістки розсилатися не можуть. Через "Дію" це, зі слів нардепа, проводитись також не буде.

"Стоїть питання, яким чином забезпечувати оповіщення громадян про необхідність прибути до ТЦК. Є система "Резерв+", електронні кабінети військовозобов'язаного, в яких можна отримати інформацію, але паперові варіанти повісток не скасовувалися. Вони будуть й надалі застосовуватися", – зазначив Веніславський.

Як мінімізувати конфлікти довкола ТЦК?

Коментуючи тему конфліктів, які стаються між представниками ТЦК і військовозобов'язаними, нардеп зауважив, що повністю уникнути їх навряд чи вдасться. За його переконанням, дуже часто такі ситуації є наслідками свідомого провокування військових ТЦК з боку тих, хто підлягає мобілізації.

Переважна кількість з них є учасниками бойових дій та була переведена до ТЦК та СП з бойових бригад. Відповідно, в них деколи не витримують нерви, коли їх провокують. В них є відчуття, що вони свій обов'язок із захисту України виконували, а дехто намагається маніпулювати й не робити цього,

– озвучив Веніславський.

Для того, аби мінімізувати такі конфліктні ситуації, комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки тримає на контролі те, щоб всі представники ТЦК мали нагрудні бодікамери, аби вся процедура вручення повісток фіксувалася і в разі суперечок була змога перевірити реальні обставини справи.

"Є цілий комплекс можливих заходів, які будуть доведені до суспільства, аби не виникало конфліктів. Після того як Міноборони напрацює відповідні пропозиції, ми зможемо детальніше про це поділитися", – запевнив нардеп.

Зі слів Веніславського, сьогодні ключовими пунктами є наявність бодікамер у військових ТЦК та притягнення до відповідальності тих військовослужбовців терцентрів комплектування, які перевищують свої службові обов'язки, допускають порушення прав людини.

Крім того, важливою є роз'яснювальна робота, яка ведеться по вертикалі командування Сухопутних сил, якому підпорядковуються ТЦК, а також та, яка здійснюється у публічному просторі. Все це в комплексі, на думку нардепа, має призвести до різкого зниження кількості конфліктів.

Нагадаємо! Раніше нардеп Веніславський повідомляв, що кожного місяця до лав ЗСУ вдається долучити 30 тисяч військовозобов'язаних. Він додав, що майже 90% з них – ті, які були мобілізовані через ТЦК. До 10% – це частка від рекрутингу. Ще певний відсоток складає кількість тих осіб, які підписують контракти з Міноборони.

Мобілізація в Україні: останні новини