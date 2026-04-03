Про це повідомляє Рівненський ТЦК та СП.

Що відбувається, якщо не сплатити штраф від ТЦК?

Якщо громадянин не сплачує штраф за порушення правил військового обліку протягом 15 днів і не оскаржує його у суді, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право передати постанову до виконавчої служби.

Після цього запускається процедура примусового стягнення, яка передбачає значно жорсткіші наслідки. Зокрема, сума штрафу автоматично зростає, адже додається виконавчий збір у розмірі 10% та інші витрати, пов’язані з провадженням.

Окрім фінансового навантаження, людина може зіткнутися з низкою обмежень. Виконавча служба має право накладати арешт на банківські рахунки, майно, а також застосовувати інші заходи впливу.

Після передачі справи до виконавців наслідки можуть бути доволі відчутними для порушника. Зокрема, йдеться про:

арешт банківських рахунків і фактичне блокування карток;

арешт рухомого і нерухомого майна;

обмеження права керування транспортними засобами;

примусове списання коштів з рахунків.

Важливо, що такі заходи можуть застосовуватися доволі швидко після відкриття виконавчого провадження.

Які порушення найчастіше призводять до штрафів?

Найпоширенішими підставами для накладення штрафів є порушення правил військового обліку. Зокрема, це стосується:

несвоєчасного оновлення персональних даних (зміна місця проживання, роботи, сімейного стану або освіти без повідомлення ТЦКСП у 7-денний строк);

неявки за повісткою для уточнення облікових даних;

непроходження військово-лікарської комісії за мобілізаційним розпорядженням;

порушення правил постановки на облік, зокрема після досягнення 17-річного віку або після звільнення з місць позбавлення волі;

відсутності реєстрації у ТЦКСП для внутрішньо переміщених осіб.

Також вони можуть накладатися і за інші порушення законодавства у сфері військового обліку.

Інформація про штраф може надходити різними способами. Найчастіше громадяни дізнаються про це через: мобільний застосунок Резерв+, представників груп оповіщення, під час перевірки документів працівниками Національної поліції, коли особу вже внесено до відповідних баз.

У деяких випадках людина може дізнатися про штраф вже на етапі виконавчого провадження, коли починаються обмеження.

Чи можна уникнути покарання за несплату штрафу?