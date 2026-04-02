Чи можна забронювати працівника, якщо він не має військово-облікової спеціальності чи військового звання?
Після досягнення 25 років статус "призовник" у чоловіків змінюється на "військовозобов'язаний". Важливим стає документ, який замінює приписне. Там вписуються дані людини й зокрема ВОС чи звання. Про те, чи впливає його відсутність на процес бронювання, розповіли фахівці на сайті "Юристи.UA".
Українець запитав у юристів, чи будуть у нього проблеми з бронюванням через те, що ТЦК не вказали його ВОС в електронному військово-обліковому документі.
Йому пояснили, що для отримання бронювання на роботі не важливо, чи зазначається в даних працівника військово-облікова спеціальність чи військове звання. Рішення про звільнення від мобілізації ухвалюється зовсім за іншими даними.
Як зауважив адвокат Юрій Айвазян, без цієї інформації роботодавець може подати чоловіка у списки для отримання "броні".
Водночас юрист Владислав Дерій розповів, що побачити військово-облікову спеціальність у Резерв+ ще можливо, бо зазвичай вона встановлюється автоматично.
Спробуйте оновити Резерв+ або надішліть запит до ТЦК,
– говорить фахівець.
Що варто знати про бронювання у 2026 році?
В Україні з 1 квітня запроваджують цифрову перевірку для бронювання. Держава аналізуватиме зарплату, сплату ЄСВ, відсутність боргів і випадки фіктивного працевлаштування.
Працівник може достроково втратити бронювання, якщо виявлять порушення. Це визначатиметься автоматично через обмін даними.
Статус критичності можуть отримати бізнеси, які відповідають щонайменше трьом урядовим критеріям і працюють у ключових сферах. Діяльність у секторі енергетики, транспорту, ІТ, медицини й оборонки дає бронювати працівників.