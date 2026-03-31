Як перевірятимуть законність бронювання?

Із 1 квітня мобілізаційний процес дещо зміниться. Держава його цифровізує, а тому можливість незаконних дій та підкупу посадовців фактично нівелюється. Так комісії, які ухвалюють рішення щодо надання бронювання, бачитимуть, чи має право працівник на звільнення від мобілізації. Про це говорить адвокатка, керівниця Адвокатського бюро Анна Даніель в коментарі Новини.LIVE.

Державним посадовцям буде легше виявити фіктивне працевлаштування осіб, які таким чином хотіли б звільнитися від мобілізації. Усі дії можна буде відстежити за допомогою обміну даних Реєстру "Оберіг", Податкової служби й Пенсійного фонду України.

Експертка розповіла, що для призначення бронювання перевірятимуть, чи відповідає рівень зарплати тим лімітам, що потрібні для статусу критичності. Також бронювання не надаватимуть тим підприємствам, які мають заборгованість зі сплати ЄСВ, а також якщо стане відомо про фіктивне працевлаштування людей.

Також звертатимуть увагу на те, чи не перевищено ліміт з відсотка від загальної кількості чоловіків, яких можна забронювати.

Адвокатка говорить, що такі перевірки регулюються спільним наказом Міністерства економіки та Міністерства оборони щодо цифровізації бронювання через портал Дія.

Так зміни позитивно вплинуть на мобілізаційний процес, адже це може зменшити черги й прибрати корупційні ризики при оформленні відстрочок, а також забезпечить прозорість бронювання.

Але сховатися від системи можливості тепер не буде. Будь-який цифровий слід людини – податкові процеси, перетин кордону, відвідування лікарні – буде підтягуватися в "Оберіг".

