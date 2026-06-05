Однак у Харківському ТЦК та СП дали важливе пояснення щодо цієї процедури.

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Що змінює сплата штрафу в Резерв+?

Сплата штрафу через застосунок дозволяє закрити конкретне порушення правил військового обліку, за яке було накладено адміністративне стягнення. Після оплати у додатку зникає відповідна позначка про порушення, яку користувачі називають "червоною стрічкою".

Водночас це не означає, що людина автоматично звільняється від виконання інших обов'язків, передбачених законодавством. У ТЦК наголосили, що оплата штрафу не скасовує необхідності оновлювати військово-облікові дані, проходити передбачені процедури та з'являтися за викликом.

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Саме тому після цього військовозобов'язаний може й надалі отримувати повістки. Правоохоронні та військові органи розглядають сплату штрафу лише як усунення одного конкретного порушення, а не як підставу для припинення комунікації з військовозобов'язаним.

Також у ТЦК нагадали, що якщо повістка була вручена належним чином – особисто або через поштове відправлення – громадянин вважається офіційно повідомленим про необхідність з'явитися до центру комплектування. У такому випадку особа також вважається попередженою про можливі наслідки неявки, які передбачені як Кодексом України про адміністративні правопорушення, так і Кримінальним кодексом України.

У ТЦК окремо застерегли, що систематичне ігнорування повісток може стати підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та застосування інших передбачених законом обмежень.

Чи зміниться мобілізація у червні?

В Україні обговорюють можливу зміну підходів до мобілізації, однак у червні 2026 року вони поки не запроваджуються.

Йдеться про поступовий перехід від масового оповіщення до більш точкового залучення фахівців, яких потребує армія. У пріоритеті можуть опинитися:

лікарі,

водії

спеціалісти технічних професій.

У Верховній Раді також працюють над новим етапом реформи мобілізації, який може змінити підходи до військового обліку та роботи ТЦК.

Окремо обговорюється посилення відповідальності за порушення правил мобілізаційного законодавства. За словами представників парламентського комітету з питань нацбезпеки, частину змін можуть представити вже найближчими місяцями.

Серед ініціатив – можливість пошуку військовозобов’язаних за податковим номером. Також розглядається реформування роботи ТЦК для зменшення конфліктних ситуацій під час оповіщення громадян. Загалом реформа поки перебуває на етапі обговорення і не запроваджена в повному обсязі.