Журналіст, сержант ЗСУ Павло Каразін пояснив 24 Каналу, що зміни можливі лише якщо функцію повністю передадуть Національній поліції.

Хто має шукати порушників військового обліку?

За словами військового, у всьому процесі мобілізації є одна найменш популярна історія – це хто на вулиці знаходить людину, у якої документи не в порядку, і доставляє її в ТЦК. Абсолютна більшість таких процедур проходять без скандалів.

Кожен місяць в Україні мобілізують 30 тисяч людей і кожен місяць з'являється, не знаю, 100 – 200 відео в телеграмі про скандальні випадки. Ми розуміємо співвідношення,

– наголосив Каразін.

Якщо пошуком і доставленням будуть займатися поліція, то тоді в Офіси чи ТЦК просто займатимуться оформленням паперів. Вони будуть супроводжувати рекрута, якщо він захоче підписати контракт чи перевірятиме стан здоров'я.

"Якщо ж військових змусять і далі шукати собі побратимів, то можна перейменувати скільки завгодно, але репутаційні наслідки просто кочуватимуть з попередньої структури на нову", – пояснив військовий.

Зверніть увагу! Повноваження представників ТЦК обмежуються виключно перевіркою документів особи та її військового обліку. Будь-які примусові заходи, включаючи затримання чи доставку громадян до відділку, є виключно компетенцією Нацполіції. Під час спілкування громадянин має право дізнатися посаду та ім’я співробітника ТЦК, ознайомитися з його службовим посвідченням і почути причину перевірки.

Що відомо про зміни в мобілізації?

У парламенті почали обговорення наступного етапу реформи системи призову, результати якого, за прогнозами нардепів, можуть презентувати приблизно за 2 місяці. Зміни мають торкнутися діяльності ТЦК та посилення відповідальності за порушення правил мобілізації. Як уточнила народна депутатка Соломія Бобровська, ця реформа планується як окремий крок і буде впроваджена згодом.

Серед ідей, що наразі обговорюють – залучення даних про податкові номери для пошуку ухилянтів та стягнення неоплачених штрафів. Водночас у Раді наголошують, що поки ці позиції не оформлені у вигляді офіційних законопроєктів.