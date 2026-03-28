Який бізнес має статус критично важливого?

Про те, які категорії підприємств визначають важливими для забезпечення життєдіяльності населення, йдеться далі.

Потрібно врахувати, що статус критично важливого бізнесу можуть надати лише якщо він має відповідність щонайменше 3 критеріям, які прописані в окремій постанові уряду.

Однак передусім варто переглянути основні сфери, які забезпечують життєдіяльність в країні:

енергетика, зв'язок, транспорт, логістика;

аграрний сектор, харчова промисловість;

ІТ, кібербезпека, виробництво оборонної продукції;

медицина, фармацевтика;

підприємства, що виконують державні контракти.

Саме цим видам діяльності надають статус критично важливих.

Зауважте! Такі бізнеси мають право бронювати від мобілізації своїх працівників. Держава надає так званий бонус за те, що підприємства забезпечують безперервну роботу країни, підтримують критичну інфраструктуру й економіку.

Зокрема раніше в Мінекономіки повідомили про розширення критерій, які визначають бізнес як критично важливий. Йдеться про сферу забезпечення потреб ЗСУ. Підставою для бізнесу на отримання статусу будуть контракти з командуванням або підрозділами ЗСУ на:

перевезення військових вантажів;

ремонт та утримання озброєння чи техніки;

закупівлю товарів оборонного призначення.

Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони,

– зазначив Віталій Кіндратів.

Що змінилося у бронюванні працівників?

Раніше, щоб підтвердити наявний статус критично важливого підприємства та подовжити його дію, потрібно було подавати пакет документів й чекати нового розгляду справи. Це створювало складнощі для працівників таких підприємств, які мали бронювання.

Нині ж правила змінили, повідомляє Мінекономіки. Оновлена послуга доступна в Дії. Якщо підприємство вчасно підтверджує свій статус, а працівник має діюче бронювання – потрібно лише подати заявку онлайн і протягом 24 годин отримати рішення.

Щоб скористатись послугою:

заходимо на портал Дія;

авторизуємось там;

обираємо "Продовження бронювання працівників";

далі натискаємо – перевірити дані компанії;

і додати працівників для продовження;

останній етап – підписати заяву за допомогою КЕП.

Для бізнесів фактичне спрощення процедури означає, що не потрібно витрачати зайвий час на переоформлення документів. Водночас саме так критично важливі підприємства можуть працювати безперервно і без втрати робітників.

