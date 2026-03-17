Яка нова категорія підприємств належить до статусу критично важливих?

Про те, як змінили перелік бізнесів, які забезпечують ЗСУ, йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

До списку підприємств, що мають статус критично важливих під час війни, додали нову категорію компаній. Це підприємства, діяльність яких полягає в:

перевезенні військових вантажів;

забезпеченні ремонту;

утриманні та експлуатації озброєння й техніки, боєприпасів;

закупівлі товарів оборонного значення.

Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони,

– зазначив Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки.

Зокрема, як результат, ухвалене рішення має сприяти безперервній та стабільній діяльності підприємств, які працюють на оборонну сферу та безпосередню підтримку армії.

Зауважте! Бізнеси, що мають статус критично важливих для забезпечення ЗСУ, можуть бронювати своїх працівників.

Іншими словами, рішення уряду розширює можливість для бронювання працівників у компаніях та бізнесах, які забезпечують військо.

Як підприємство може отримати право на бронювання всіх працівників?

Раніше в Міноборони затвердили правила щодо важливості підприємств ОПК (оборонно-промислового комплексу) для національної економіки. Якщо бізнес має відповідні критерії – може розраховувати на 100% бронювання військовозобов'язаних працівників:

Виконання державного контракту у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення – понад 50% загального обсягу підприємства.

Отримання державної фінансової підтримки/грантів "Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони".

Виконання функцій уповноваженого суб'єкта управління об'єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Якщо немає відповідності попереднім вимогам, можна розраховувати на критичну важливість для економіки країни за наступними критеріями:

виконання державних контрактів у сфері оборони;

залучення до виконання оборонних замовлень;

включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів;

участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності;

Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, розширенні виробничих потужностей.

Здійснення виробництва товарів, виконання робіт для виготовлення продукції оборонного призначення.

Зауважте! Щоб отримати статус, потрібно мати щонайменше 3 відповідності до перелічених пунктів.

Якщо збігів з умовами буде менше ніж 3, тоді підприємству нададуть можливість бронювати до 50% військовозобов'язаних.

